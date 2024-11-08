甄濟如角逐兩獎夠爭氣　MV拍親密鏡頭自爆少經驗

歌手林奕匡、甄濟如及樂隊Andy is Typing今日（8日）現身香港電台接受訪問，為「第三十五屆國際流行音樂大獎」公布各個獎項的候選名單。而甄濟如更有份角逐其中兩個獎項，「最受歡迎十大國際金曲」及「最受歡迎女歌手」。甄濟如分享近日推出新歌《次次》，透露是第一首廣東歌，笑言今次在錄歌上花了不少時間：「因為平時我錄歌好快，但今次因為要練習廣東話，所以都花咗啲時間。」她又表示爸爸甄子丹亦會陪她一起練習廣東話，教她準確的咬字發音。

今次新歌MV是她第一次有男主角，並且有攬攬抱抱等的親密鏡頭，她表示拍完今次MV後確認了自己不適合做演員，又指自己在拍攝這些親密鏡頭時未能好自然：「我諗我只可以做喜劇同埋音樂劇，我亦都可以演好醜陋嘅角色，但戀愛呢啲唔是我風格，我亦都可以寫情歌，但演唔太得。（拍MV多唔多NG？）都有，但好玩。」又言下次拍MV可以同爸爸一齊合作，一齊打功夫。她又表示自己現在20歲與異性親密接觸這方面經驗好少，自己亦忙於宣傳新歌，未有時間想關於拍拖方面的事。

同場林奕匡作為新手爸爸現在工作同時亦要兼顧家中囝囝，他表示雖然辛苦，但比預期中更加開心，笑言自己每隔兩日就會被兒子感動到喊：「佢令到我情緒好激動，同埋好唔捨得，好想捕捉佢每一刻嘅成長，但同時又要做嘢，所以要搵平衡，爸爸都要出嚟做嘢先可以搵到奶粉錢。」他就表示自己現在已經好熟悉換片和餵奶粉，笑言自己最擅長是幫囝囝順暢便便：「因為佢同我一齊好舒服，我觀察到佢嘅情緒，佢好似想要，我就會做適量嘅運動，按摩幫吓佢。」又表示有想過再追多一個B，但同時照顧一個孩子需要花好多心力，又怕有新的孩子會忽略了原有的孩子，所以再生要認真考慮。