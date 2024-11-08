「長腿女神」曾淑雅宣布離巢無綫　盡力過無悔：走回自己的道路

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）憑主持節目《3日2夜》爆紅，去年7月無預警下宣布與圈外男友結婚，同年11月誕下兒子Kobe。日前，她才網上表示生完BB後要訂下的4大目標。事隔數天，曾淑雅今日突然宣布離開TVB回歸自由人生活。

曾淑雅今日突然撰長文表離開TVB，表示：「今天起正式回歸自由人的生活，走回自己的道路。感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次，真是滿滿的回憶的。首先我的第一個代表作《蒲夜市》初嘗飲食主持。自己一個人就甘去左台灣拍足2個星期！食足10個台灣夜市！真心好多都好好食架。《3日2夜》作為主持新手的我，因意外地變了一人主持在拍攝中變相壓力很大。個陣真係好驚自己做得唔好又做得差。有一刻拍到忍不住哭了，自信心跌到谷底。最終多謝拍攝團隊的安慰。順利完成。《港產旅行團》第一個預工作於興趣的節目，有得食又有得比我行好多好多既山，每次都係山上面由天光拍到天黑，出咗好多汗水嘅一次！但都好開心滿足，仲比咗機會我行左個高難度山『蚺蛇尖』，而結尾仲送埋個大整蠱畀我。應該令好多人笑到收唔到聲，包括我自己。認真成件事真係被整蠱架

真心超佩服幕後們的認真準備。」

曾淑雅又表示拍攝《姊妹淘》真正學做主持，還認識了很多靚女同事，表示：「我就由個陣一個唔係好識扮靚嘅女仔，因為甘就偷師咗好多小知識，仲有最最最難得係上咗超經典既《獎門人》遊戲節目。我以加先知我甘叻啜乒乓波，仲有原來我都幾有力可以人肉自轉

最後亦有幸參與過6套劇。好開心係最後參與拍攝嘅仁濟心短劇同《新聞女王》都比我一嘗未試過既角色。」

曾淑雅指5年過去，雖然最後並沒有做到很亮眼的成績，但能成功的帶過歡樂女給大家，感覺也不錯。她感恩給予機會的每一位導演監製，感恩每一位幫她接洽過工作的經理人同事，感恩能相遇一起開心工作過的台前幕後同事，最後感謝一直follow她支持她的大家，表示：「不知道還會不會有機會再喺電視見到大家，有緣再會啦。又一個寶貴的人生經歷過程，不知不覺原來在娛圈打滾了13年了，努力過盡力過無悔。」