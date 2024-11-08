筆電效能王　打爆Spec好乸利？

Apple最近更新了多部Mac機，MacBook Pro是其中之一。新機提供14吋及16吋兩個尺寸，前者搭載M4晶片，配有標準16GB記憶體，效能是昔日M1版的1.8倍;後者搭載運算能力更強的M4 Pro或M4 Max晶片，CPU核心最多達到16個，與配備M1 Max晶片的舊版相比，效能提升足足3.5倍！同時新機容許大幅升級，最高可把規格「打爆」為40核心GPU的M4 Max晶片、128GB RAM及8TB SSD，預期效能超強，但索價接近6萬元，買得起絕對是財力表現！

所有型號均備有Liquid Retina XDR顯示器，配以全新納米紋理顯示器選項，可減少反光與眩光，而HDR內容亮度更高達1,600nits，户外陽光下也睇得清楚。新機的1,200 萬像素鏡頭支援「Center Stage」功能，視像通話時即使四處走動，仍能自動保持於畫面中央。至於介面，全線配備一個支援8K解像度的HDMI連接埠、一個SDXC卡槽、一個MagSafe 3充電連接埠和一個耳筒插口，並對應Thunderbolt 5 連接埠、Wi-Fi 6E和藍牙5.3。

同場加映︰迷你電競電腦

面對空間有限，筆電以外還可選用Mini-PC。新推出的Atomman X7 Ti是一部電競級別的迷你電腦，雖然機身只有14.5cm x 14.5cm x 4.9cm盒子般大，卻內建了Intel Core Ultra 9 185H處理器、Intel ARC顯示晶片、Wi-Fi 7、雙5G及HDMI 2.1輸出等頂級規格，用戶還可按需要加配最多64GB RAM及1TB SSD，輕鬆暢玩3A遊戲大作。另外它配備了4吋觸屏，支援系統監控、效能調節、時間顯示和個性化主題切換，而內置的Cold Wave散熱系統則能釋放65W效能，確保長期運作穩定。