陳楨怡自殘玉腿博同情　唔介意被叫「頂級綠」

藝人羅天宇在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中艷福無邊，兩位靚女陳曉華與陳楨怡同樣對他死心塌地，昨晚（7日）一集中講述陳楨怡暗戀羅天宇多時，表面上祝福羅天宇與陳曉華，實則暗地耍心機博取男方的關注及同情，誣衊惡霸「強搶民女」之餘，更不惜自殘玉腿玩「假的紋身」！陳楨怡的機心手段獲內地網民封為「頂級綠」，意指她是心機女天花板，但同時不少網民認她為男方犧牲很多，故為她投支持票。

而為演活「綠茶婊」這個角色，陳楨怡事前花了不少工夫鑽研角色，笑説：「要畀人覺得『綠茶』嘅同時又唔可以太『綠茶』，呢個係角色難度所在，所以試演嘅時候試咗三個版本。」楨怡透露自己還參考身邊有類似特質的朋友，「綠茶婊會有啲特定嘅行為，比如鍾意翻白眼，或者講嘢把聲有啲尖，我就每樣都試吓，睇吓邊個更適合。」

對於被網民封為「頂級綠」，陳楨怡大方謂：「我反而好開心，因為證明觀眾有睇，而且好能代入呢個角色。」之前憑旗袍造型獲讚的陳楨怡，昨晚自殘玩紋身時，大晒超長美腿，其美好葫蘆身形展露無遺，難怪一出場就贏盡焦點。而今晚（8日）陳楨怡更會以年代時髦睡衣Look登場，與羅天宇上演「浪漫洗頭」戲碼，令人期待！