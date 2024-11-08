廖慧儀裝模作樣品評美食　難掩興奮蒙眼現身

TVB Plus飲食《美食新聞報道》昨晚（7日）請來麥玲玲師傅擔嘉賓，她自言喜歡四出覓食尋找美味，首站她與蔡景行（行仔）來到位於柴灣的燒臘店，玲玲師傅建議行仔可以多吃點乳豬沾「旺氣」，她解釋說︰「豬係三牲之一，用嚟拜祭，中國人係農業社會，拜天拜地好多節日都會用豬嚟祭祀，係一款喜慶食物，你呢啲黑仔要食多啲。或者參加下喜慶事沾旺氣。」玲玲師傅即場授行仔「食物開運法」，指導春天出世的行仔，可以多食屬金的食物如生菜、夏天出世可多吃海鮮、秋天出世的人最適合食沙律，玲玲師傅笑說︰「我冬天出世，最好食啲燒過下嘅食物，燒嘢食、打邊爐同麻辣就最啱。」

此外，韓國真人騷《黑白大廚︰料理階級大戰》大受歡迎，在今晚（8日）起會推出「黑白廚師」系列，率先介紹的是《黑白大廚》星級評審、韓國米芝蓮三星主廚安成宰在港開設的餐廳，廖慧儀（Jessica）以《黑白大廚》評審蒙眼造型出場，還學足評審口吻︰「係咪新嘅匙羹？」接住裝模作樣品評，Jessica 試食後直言仍難掩興奮︰「我係黑松露超級粉絲，所以特別鍾意佢嘅橡果麵配黑松露，朋友知道我去呢間餐廳，都好羨慕猛問點解訂到位咁叻，不過食完真係返唔到轉頭。」她遺憾表示因為時間緊迫，因此由原先試5至6道菜，減至3道，是唯一美中不足。