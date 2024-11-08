高清派對　「峰」騷誘人

乜嘢係「高清派對」？講白啲即係剝光豬派對，由於參加者一絲不掛，現場氣氛又咁高漲，實在好易出現群P場面，今次介紹嘅3套四仔就將場內嘅淫亂情況拍畀大家睇！

4K製作

高清派對再加埋4K高清製作，擺明係為講究視覺享受嘅四仔迷度身訂造！講緊嘅係由DORCEL出品嘅《Climax #4》，除咗搵嚟四仔名導Ricky Greenwood執導之外，脫星陣容亦好強勁，包括Kendra Sunderland、August Skye、Ana Foxxx等多位巨乳美女。故事以一個情慾派對為背景，原以為純粹滿足慾望嘅男女，無端端捲入桃色糾紛，箇中關係錯綜複雜，但講到底，冇嘢係唔能夠以肉體交鋒嚟解決！雖然劇情有啲牽強，但製作夠精良，而且一班脫星有忘我演出，相信四仔迷會滿意。

癡女換伴

高清派對已經夠出位，仲玩埋交換伴侶，實在係太荒唐！只要睇過Adam & Eve製作嘅《Couples Do It Together》，你就知道乜嘢係人欲橫流！影片由Anikka Albrite、Brandi Love、Britney Amber等多位脫界癡女參演，故事講述佢哋孖住老公去到一間別墅，原來係應邀參加屋主舉行嘅換伴派對！入場後，各人戴上面具，當音樂響起，紛紛剝光豬，玩咗幾個調情遊戲後，就三兩成群埋身肉搏。片廠宣稱，劇情參考咗大量換伴派對內容而成，所以好有真實感喎！

欲罷不能

講真以高清派對為主題嘅作品，四仔迷應該睇過唔少，但狂歡過後會唔會仲有下文？片廠Deeper索性拍畀大家睇！由Jay Rogue執導嘅新作《Kink Label #4》，一開始先上演激情四射嘅色慾大混戰，喺高潮過後，有人暗中交換聯繫方法，並私約出嚟再續前緣，但勢估唔到喺呢段各取所需嘅性關係背後，竟暗藏禍心！有份演出嘅Vanna Bardot、Anna Claire Clouds同Cecelia Taylor，唔止床技出色，演技亦有番咁上下實力，呢次夥拍劇情類四仔名導Jay Rogue，絕對係一套令人期待嘅四仔。

碟評

高清派對嘅賣點在於裸女任睇，又有連場男女群戰，極具官能刺激，好似《Climax #4》同《Couples Do It Together》，就為四仔迷送上汁液橫飛嘅多P大雜燴。如果想睇劇情類四仔嘅話，以情慾派對後續故事為賣點嘅《Kink Label #4》，相信會啱你心水。