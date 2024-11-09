星級煮意︱「大閘蟹小姐」鍾雨璇爆選美內幕　大讚保錡真音樂人盼合作

大家好，歡迎收看這星期的《星級煮意》Chill級版。今次就邀請到曾經是「大閘蟹小姐」冠軍的鍾雨璇到來，為大家帶來一道非常合時令的菜式「大閘蟹蟹粉蟹肉撈麵」。這道菜式一點都不簡單，不但製作需時，拆除蟹肉時更是費神。應該不會難倒身為「大閘蟹小姐」冠軍的她，想知道她的最後成品會是如何，立即上去睇片啦。

出道多年的她表示小時候在街上被星探發掘，從此就開始了平面模特兒的生涯。當時的她對這個行業感到非常新鮮，甚至曾逃課去當模特兒。

模特兒出身的她，之後更參加了不少的比賽，例如工展小姐、《超級巨聲》等。當中最有趣，亦是最鮮為人知的就是「大閘蟹小姐」選美，她指當年這一件事引起了不少網民的熱議，更有部份網民發表帶有攻擊性的言論，令她不知所措，隨後更為這件事哭了幾天。不過經過這件事之後，現在的她就學會了不要執着過去，務求做好自己。

另外她說在未來新的一年，能在音樂方面有更多的發展，並希望能每個月都能推出新歌。她又指ERROR成員保錡亦曾做過類似的計劃，表示真心佩服他，更盛讚對方是真正音樂人，並希望能夠與他在音樂上合作。