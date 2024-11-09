【是日通勝】

農曆十月初九

甲辰年 乙亥月 丁丑日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、補垣、塞穴

忌：行喪、理髮、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

金牛座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

雙子座：財運差，開支超出預算，宜加強節流措施。

巨蟹座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

獅子座：盡心為客人服務可獲好評，付出不會白費。

處女座：工作多甩漏，要留意細節，慎防意外發生。

天秤座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

天蠍座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

人馬座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

山羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

水瓶座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

雙魚座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）羊 易受傷

鼠：運勢一般，瑣事纏身，容易顧此失彼。

牛：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

虎：財運上升，投資易獲利，聚財能力高。

兔：能夠自得其樂，可望迎來愉快的一天。

龍：身心狀態佳，宜趁周末鍛煉一下體能。

蛇：講錢失感情，不應跟另一半斤斤計較。

馬：易有突如其來的開支，必須審慎理財。

羊：是日沖煞，做事粗心大意，容易受傷。

猴：工作運不錯，投入感愈高，得着愈多。

雞：總算可以閒下來了，今天宜休養生息。

狗：腦筋轉數快，對事業發展有了新想法。

豬：心態懶散，面對棘手任務，力有不逮。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最愛賴床的Top 3星座

秋意漸濃，早上爬起來上班的一刻，往往令人非常痛苦，究竟哪3個星座於早上最愛賴床呢？

1.雙魚座

雙魚座特別喜歡賴床，因為他們天性夢幻，容易沉浸在自己編織的夢境和幻想中，醒來意味着要面對現實，所以更願意在舒適的床上多待一會兒，享受那短暫的溫暖和安全感。再者，雙魚座對休息和放鬆的需求很高，賴床讓他們能多一些時間放鬆心情，為一天的挑戰做準備。所以，他們賴床不僅僅是因為懶惰，還有他們對內心世界的依賴和對現實的輕微逃避。

2.金牛座

金牛座喜歡賴床因為他們重視舒適和享受，對他們來說，床就是舒適和安全的象徵。早上起床對金牛座而言意味着要離開那個溫暖舒適的環境，面對現實中的挑戰，他們往往不急於這麼做。此外，金牛座的人通常對睡眠質量有較高要求，賴床能讓他們感覺更加充電和放鬆。對他們來說，多賴一會兒床，不僅是身體上的享受，更是心理上的一種放鬆和愉悅。

3.巨蟹座

巨蟹座喜歡賴床是因為對家的依賴和安全感的需求，在床上享受溫暖的晨光，會感到被愛和保護。情感豐富的巨蟹座容易感到疲憊，賴床讓他們恢復和放鬆。他們也珍惜這段自我療愈的時間，避免急躁地面對一天的挑戰。