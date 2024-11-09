菊梓喬演技未夠班　被蘇韻姿搶飯碗

菊梓喬年頭離開無綫榮升「HOY TV」一姐，可惜發展比之前更差，出歌沒人知，只知與吳保錡「搞戀事」，本來有機會於HOY TV頭炮劇擔任女配角，可惜演技未夠班，被蘇韻姿頂上，跟同是《愛．回家》舊將陳思圻鬥戲。

早前，東網率先爆前無綫花旦岑麗香「息影」3年，終於復出拍劇，不過拍的不是娘家的作品，而是倒戈為HOY TV的新劇上陣，更夥拍陳家樂成為HOY TV頭炮劇《九龍城故事》(暫名)擔任男、女主角。雖然今次劇集只得10集，每集半小時，可算是初試牛刀，不過其實此劇的劇本找來著名電視劇及電影編審葉天成親自監督。葉天成是前無綫編劇，出自他手的作品有《使徒行者》、《城寨英雄》、《潛行狙擊》等。而早年他亦於亞視擔任《我和殭屍有個約會》編劇，亦曾憑着電影《大隻佬》、《黑社會》等奪得金像獎最佳編劇及原著劇本獎項。

據知，葉天成上年年尾應有線寬頻執行董事及行政總裁杜之克之邀加入，並會為HOY TV的3部劇集執靚劇本，而香香及家樂這部劇只是第一部，而此劇監製正是早前離開無綫、處境劇《愛．回家之開心速遞》的監製林建祥，編劇則是《香港愛情故事》編審及電影《殺出個黃昏》編劇何靜怡擔任。

《九》劇演員現時陸續開始為劇集試造型，不過演員方面則曾經「執位」，除了現時參與的演員香香、家樂、敖嘉年、泰臣、栢天男、許紹雄外，原本現任有線銷售及市場總監的何哲圖曾有意安排旗下公司「星演國際」親生女菊梓喬擔任此劇的女配角，跟敖嘉年及「細龍太」陳思圻搞三角關係，不過據知因為始終今次頭炮不容有失，投資亦不少，而菊梓喬雖然曾貴為「劇集歌天后」，但始終演戲經驗甚少，只曾客串過劇集《解決師》及《逆天奇案2》，縱使她加入「星演國際」當日已開到聲擺明恨拍劇，望做打女，但由於今次角色戲份不輕，故現時已由跟「細龍太」一樣同是《愛．回家》的要員蘇韻姿頂替。蘇韻姿離開無綫後一直忙個不停，除了做音樂劇之外，現時播影中的無綫劇集《黑色月光》日前一集都有份客串，而她最近亦為《天生我才達人秀》大匯演擔任導演助理，可謂瓣數多多。