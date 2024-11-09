馬貫東演到心寒　網民力推奪最佳男配角

無綫藝人馬貫東近年演的角色都相當突出，之前更於新劇《死有對証》中首嘗擔任男主角，與現時無綫力捧上位藝人陳曉華有不少對手戲。而二人都成為佔劇最多的「劇王」、「劇后」，而視帝馬國明佔劇數與馬貫東一樣。而馬貫東最初由《愛‧回家之開心速遞》博士一角漸漸備受觀眾認識，之後於《那些我愛過的人》、《刑偵日記》及《破毒強人》中的表現都相當不錯，令他獲得上年台慶「飛躍進步男藝員」獎項。

而之前《黑色月光》一集中，向老竇發爛渣的他以及用充滿殺氣、奸險眼神望着黃翠如一幕更被網民大讚好戲，力推他為今年「最佳男配角」，劇中他因脅持黃翠如而左手及臉部被炸傷，拍時以爛面妝示人，馬貫東之前接受無綫節目訪問時透露整個妝容花費超過2個小時：「爛面爛手嗰個妝最少都要化個半鐘，因為要上咗個底膠水之後，等佢乾先可以再上嗰陣爛皮。」

此外，前晚一集馬貫東及楊茜堯都「奸相」盡現，講述他錯手殺了父親何啟南，「兩父子」鬥戲看得網民相當緊張，之後馬貫東知道原來是楊茜堯一心設計策劃向他加害時，被追斬時劇情更是緊湊，而楊茜堯連場的表情、眼神盡見視后功力。

此外，昨日（8日）馬貫東正式踏入38歲，他於社交平台Po出攬着「至愛Boss」的照片，更配文：「38歲嘅第一日，我選擇咗同呢隻肥仔Boss一齊攬住過。」而他的至愛其實是愛貓Boss，不少圈中好友都有紛紛留言祝賀，黃翠如留言「生日快樂壞人」，而陳自瑤、袁偉豪及不少人都以「東爺」稱呼他，相當搞笑。馬貫東接受東網獨家訪問時坦言生日願望好簡單，就是希望每個人都可以平安、快樂及身體健康，說到網民力推他今年奪「男配角」，已曾多年提名此獎的他坦言：「首先要有提名再入到5強先，難關重重，觀眾睇得肉緊同鍾意，我已經好開心。」他又大讚視后楊茜堯，指與對方對戲時甚有Feel：「阿怡（楊茜堯）除咗用智慧去設計報復外，佢第二個技能就係用眼神去殺人， 同佢對戲嘅時候個心真係寒一寒。」