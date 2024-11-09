CSL Mobile獨家發售PS5 Pro主機　以網上行超級寛頻及Wi-Fi 7暢玩

【營業資訊】CSL Mobile 宣布獨家發售PlayStation 5 Pro主機，配合網上行 F5G-A 2500M光纖入屋寬頻，為玩家提供流暢遊戲體驗。

PlayStation 5 Pro主機現已強勢登陸全港1O1O及csl AI Store，並聯乘網上行F5GA超級寬頻服務組合。新客戶只需選購該服務組合，便可換領價值HK$5,780的PlayStation 5 Pro主機，並可以F5G-A 2500M光纖入屋寬頻，暢玩最新遊戲大作。為支援PlayStation 5 Pro主機玩家以最新標準的Wi-Fi 7連接遊戲，以上服務組合之客戶更可以低至半價選購Wi-Fi 7 Router。透過結合流動通訊網絡及PlayStation Portal，玩家可隨時隨地享用遠端遊玩功能。無論玩家身處室內外，結合CSL Mobile

5G網絡、網上行F5G-A超級寬頻及Wi-Fi 7 Router，即可無縫體驗PlayStation 5 Pro潛能。

最新推出的PlayStation 5 Pro主機採用了AI驅動增強的PlayStation光譜超解析度（PSSR），讓玩家在4K電視上獲得超鮮明的影像清晰度，全面提升遊戲畫質體驗。同時，PlayStation 5 Pro更為首款支援Wi-Fi 7並擁有2TB儲存空間的遊戲主機。

為支援最新推出的高網絡需求實時遊戲如射擊遊戲大作《Call of Duty：Black Ops 6》等，客戶於11月內可透過選購網上行 F5G-A超級寬頻服務「打機神線」的極低時延流暢網絡連接保證進行網絡優化，玩家在主機上下載、更新大容量遊戲及與網上玩家共同遊戲時，均可享受網上行帶來的極致網絡體驗。

配合1O1O HOME優越服務，如24小時內上門技術諮詢及專屬家居Wi-Fi顧問，客戶將獲專人優先處理各種家居網絡、收費電視及固網電話等技術問題及獲專人設計家居Wi-Fi網絡，並按照家居環境及上網習慣，建議最合適的家居Wi-Fi方案，致力成為玩家體驗遊戲的最強後盾。

此外，1O1O及csl AI Store將不定期於指定分店內舉辦遊戲迷聚會及遊戲小挑戰，讓參與的客戶可透過活動親身感受網上行F5G-A超級寬頻帶來的流暢遊戲體驗及最新遊戲大作，並與其他玩家交流互動及有機會獲取豐富禮品。有關活動詳情，請留意1O1O或csl Facebook專頁。

有關PlayStation 5 Pro主機連網上行F5G-A超級寬頻服務組合的優惠詳情，請參閱以下條款及細則。客戶亦可親臨1O1O及csl AI Store或io.t by HKT概念店；或致電1O1O產品快線2988 1010、csl客戶服務熱線2512 3123或HKT個人客戶服務熱線1000查詢。