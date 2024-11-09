楊茜堯被個仔惹病　羅子溢身邊瞓多個「男人」

藝人楊茜堯、苗僑偉、林夏薇、王浩信、何廣沛、馬貫東和楊卓娜等人昨晚（8日）為無綫節目《獎門人台慶感謝祭》進行錄影。

楊茜堯聲線沙啞，她表示自已早前被兒子傳染，不過現時已經康復，又指現在自己聲音極具磁性，笑言老公羅子溢以為身旁睡了一個男人。楊茜堯又指自己原來是第一次參加獎門人，表示因為聲沙未能盡情叫嗌，感到可惜：「等陣搵個位開聲，我要現場嗌爆咪。」問到她最想玩甚麼遊戲？她表示：「是但啦，死就死。（好似會濕水？）我已經準備咗個麻包袋，笠住咁行。」她又笑言有好隊友可以幫忙頂上。提到王浩信終於歸隊，楊茜堯表示浩信好忙，有好多宣傳工作要做，問到對方之後可會出席劇集《黑色月光》宣傳？她說：「我諗佢期得嘅話應該可以。」她又透露現在有幾個劇本正在商談中，表示現在拍劇會優先考慮家中一對子女：「因為佢哋依家仲太細，我要安排晒所有嘢先可以安心工作。」又稱湊小孩好操勞。

而林夏薇已經參與過《獎門人》3至4次，所以已經準備好衣服在需要時更換。她又表示見到苗僑偉覺得他好型，表示好想同對方合作，又提議節目應該創新，讓兩隊可以「撈亂」一齊玩，這樣林夏薇就可以與敵對的苗僑偉一齊玩遊戲。問到她可想扮演苗僑偉戀人角色？她說：「咩都好啦（好細個就鍾意苗僑偉？）係呀。」

同場苗僑偉對於聽到林夏薇表示想和自己合作，甚至扮演情人，他就笑言來日方長：「有機會嘅（佢想同你組隊玩遊戲？）做二五仔！」提到網民見到他與袁偉豪敍舊照片後，大讚他好Fit，狀態極好，問到他的養生秘訣？他就指沒有甚麼秘訣，不過他會堅持做運動跑步，又謂好慶幸4年前能夠遇到周潤發，是對方教會了他跑步，令他獲益良多，甚至稱呼發哥做「神仙」。他又指自己一星期會跑4至5日，太太亦有跟着跑步，又言每次跑步都會在朝早，所以最期待的是跑完步可以去吃個早餐，並笑指自己「食極唔肥」，稱跑步甚至令太太腰骨痛好轉。至於講到明星足球隊分家，曾有參與其中的苗僑偉直言不予置評，笑言自己已經「掛靴」，不過透露自己早前落場練波時，不慎拉傷小腿肌肉，回家後被太太責備了幾句。

另外，節目中玩「啜乒乓波」環節時，林夏薇如願以償，見到對手是苗僑偉，她即衝出來迎戰，當薇薇勝出遊戲時，她好開心笑言：「多謝三哥（苗僑偉）讓我。」