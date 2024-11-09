秀英秋冬穿搭指南　休閒時尚兼具

至今已經活動22年的少女時代成員秀英，日前以solo歌手身份於日本出道，並親自參加專輯的總製作，引起高度回響。作為Kpop大前輩的她，不但擁有穩打穩紮的跳唱實力，其私下的穿搭同樣具有魅力，凸顯出高挑身材之餘，又能完美駕馭各種風格。如果你正在煩惱轉季服裝，不妨從秀英身上獲取靈感！

1.緊身露肩上衣配高腰褲

如果有留意南韓潮流的女孩，一定對於這種帶有小露肩剪裁的服飾不陌生。例如秀英穿着的奶茶色挖空斜肩上衣，特別剪裁可令鎖骨若隱若現，同時又能露出一側香肩，但又不會過於性感。下身搭配白色高腰寬腳褲，拉長身材比例，讓整個人看上去更加高挑。亦可以參考秀英穿着的黑色緊身上衣，剪裁上雖然同樣帶有小露肩設計，但相對地教保守，更適合日常造型，而下身則搭配軍綠色長褲，打造出知性魅力。

2.Oversized毛衣

Oversized毛衣是秋冬必不可少的保暖衣服，寬鬆的剪裁即使搭配牛仔褲或長裙都非常適合，亦不挑身形。但若穿搭不當則容易給人過於臃腫的感覺，因此可以參考秀英以Oversized毛衣配短裙的穿搭公式，不會掩蓋身材又能增添時尚感。例如這套秀英穿上米灰色麻花Oversized毛衣，下身穿着棕色燈芯絨短褲，鞋子部分則選擇同色系的深棕色長靴，適當地露出肌膚，又能增加層次感。

3.糖果色外套

若想在秋冬季節增添活力，取代苦悶的大地色系衣服，則可以選擇糖果色外套，為造型增加亮點。例如這套秀英穿着的粉藍色毛絨外套，並配上黑色內搭和灰色西裝褲，非常適合作為OL的上班服。另一套則較為日常休閒感，利用薰衣草紫色外套，搭配白色上衣和米黃色長褲，並戴上深紫色漁夫帽點綴造型又不失和諧感。