李幸倪工作第一男友一定冇第二　最想環遊世界

歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、莊錠欣（Elkie）等昨晚（8日）現身中環為大型匯演擔任表演嘉賓，與一班對演藝有熱情及抱負的年輕人同台演出。除了擔任表現嘉賓，Gin Lee更為活動擔任星級導師，她笑言其實更像心理輔導員：「佢哋會輪流唱畀我聽，然後畀啲意見，發現佢哋其實好多時係需要信心，同佢哋做好多心理輔導，用咗好多時間鼓勵佢哋，要相信自己有才華同可以做到。」

她指自小已喜歡唱歌，很渴望能登上舞台，但機會不多，覺得今次活動很有意義，可以將自己的經驗分享出去，做到傳承效果：「我好幸運有呢個機會，亦希望畀多啲機會年輕人。」她笑指自己是一個有信心的小朋友，但亦試過有挫敗的時候：「可能表演唱得唔夠好，返到屋企會好難過，但我有個鬥心，同自己講下次會做得更好。」她坦言挫折會不時發生，若懂得如何面對自然會進步，指年輕人是我們的未來，希望透過正面鼓勵，讓他們將來發光發亮，回饋社會。提到她鼓勵年輕人勇於嘗試，自己有甚麼想試？她笑稱想環遊世界：「呢個好似好難實現，所以要不停講，講到佢實現，哈哈！」她坦言要一次過花數十天時間環遊世界的確很難，但若然分段去似乎可以做到：「所以一定要有夢想，每日行一小步都OK，攞兩個禮拜假開始先，所以你見到我年尾好勤力，因為我諗住一月就請假，哈哈！」她表示想跟家人於農曆新年間出遊，因平日已少陪家人，就算是一起吃飯的機會也不多，問到吃飯時間也沒有，男友可會「詐型」？她笑謂：「我覺得我隻貓詐型多啲。（另一半好理解你工作需要？）工作依家一定係排第一。（男友排第二？）第二我都唔知係邊個，哈哈！」

至於Jay Fung就勉勵年輕人應好好利用時間：「自己入行時都係年輕人，參加歌唱比賽，每次有機會踏上舞台表演，呢啲機會要好好珍惜，細細個會有好多夢想，但到大個就變咗好現實，要返工、有其他責任，忘記咗最初嘅夢想，所以趁後生一定要把握機會。」

他表示入行時雖然簽了大公司，但其實自己並未預備好：「公司有好多藝人，我幾時先有機會可以行出一步，畀人見到我嘅才華？其實真係好難！」他坦言當時覺得自己已做得很好，不停練結他、唱好自己的歌，常反問究竟還欠甚麼？但慢慢便發現作為職業藝人不能只側重某一方面發展，要嘗試挑戰不同範疇，又自爆回看入行時的自己會覺得很好笑：「睇番啲舊相個樣腫到吖，又肥、髮型又唔知想點，著衫又唔得，哈哈！以前廣東話又唔好，接受訪問好驚講錯嘢。」他指隨着經驗累積，會發現自己更多的可能性，鼓勵年輕人多發掘自己長處。提到他除了唱歌，近年亦開始嘗試演戲，問到還有甚麼想挑戰？他坦言未夠喉，及未夠叻，希望能再拍電影，又指雖已入行唱歌12、13年，但直到今年紅館騷才開始懂得享受舞台：「所以係要時間培養，要多啲機會，所以如果有人想拍戲，希望可以搵我！」

至於早前於台灣完成首個個人騷的Elkie表示感覺難忘：「呢次演唱會係我生日之後一日舉行，第一次過生日冇食蛋糕，哈哈！」她解釋知道吃甜有機會影響聲線，為求做好演出故忍口不吃蛋糕，又表示當日在全場觀眾及家人的支持下令她十分感動。她笑指開一場未夠喉，現正計劃於明年再開騷，坦言很希望能在香港開騷，不過詳情暫時不便透露。現時香港、台灣兩邊飛的她，表示聖誕期間會飛到她出道的地方韓國拍旅遊節目，化身最佳導遊，除了介紹飲食外，亦會介紹一些好去處。