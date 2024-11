「大騎樓」郭珮文(Juliana)樣靚身材正,又經常於社交平台派福利,成功贏盡話題兼火速上位,再加上其與外表截然相反的傻呆性格,成功俘虜一班粉絲。

早前Juliana出席活動時透露,因為拍攝旅遊綜藝節目食不停口,導致身體發福不少,於是近日正努力減肥,昨日她就在社交平台上載了一段做運動影片,片中她身穿運動服打高爾夫球,露出白滑長腿,揮動球桿姿勢有板有眼,而且每一次發球都非常精準,她留言:「The most important thing about today is I didn't lose a ball。」