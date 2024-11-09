周潤發手部疑有腫瘤　相識近半世紀好友爆對方短訊驚人回覆

影帝周潤發向來身體健康，不時跑山做運動，不少藝人也跟他一起跑步養生，可是早前發哥手臂大腿有腫瘤問題，令人憂心。他的好友黎彼得近日在短片頻道節目中，大談發哥身體狀況，他說：「發哥呢排隻手有類似腫瘤嘅物體，但應該唔係嘅，因為發哥嘅人生活好正常。」他憶述當年與對方在澳門拍攝《我不是賭神》的點滴，並表示：「我見到發嫂，佢留我喺度食飯，好似湖北嘅人負責煮佢哋兩個食，我就見到粉絲蝦米，節瓜嗰啲好清淡。我真係見到都唔想食。太健康嗰啲嘢。」

黎彼得分享早前有一次飯局與馬海倫傾偈聊天，她曾透露：「你老表（周潤發），我嗰次同佢行山發現佢隻手有一舊舊嘢，不過唔知係咩，我知道發哥呢一件事應該有得處理，不過你知道佢老人家好少出現同我哋傾偈，佢淨係畀一兩個短訊我，都冇乜點講嘢，感覺好多人都關心佢，因為佢係大家嘅偶像。」他指諗起梁小龍在深圳有開設健康中心，並續說：「應該會幫到佢（發哥），嗰度有一舊類似磁力共振嘅嘢，45分鐘就已經醫得番好隻手一舊舊嘅嘢。」他透露希望藉着醫療去幫助發哥治療有關問題。

黎彼得大談與發哥在1978年於TVB認識，之後他分享曾經受到對方邀請一齊去美國加拿大登台演出。他憶述於1982年在白宮遇見發哥的紅顏知己繆騫人，並表示：「我同繆騫人當年喺TVB都識得，所以嗰陣時大家拖住手影返張相留念，講起都開心！」