許家傑搵中學生埋手擺明恰細路　羅天宇目標做葉問？

藝人羅天宇和許家傑今日（9日）到學校出席慈善明星籃球賽事，雖然掛着一號波，幸天朗氣清，慈善賽能順利完成。代表球隊「HERO」出賽，問為何只派出他們做代表？家傑表示球隊是輪更制，各人有各人忙，指洪永城忙跑步，黎諾懿和翟威廉就忙搞生意。家傑爆天宇有個綽號叫「微笑三分手」，臉帶笑容輕鬆射入三分波。提到球隊做School tour 11年，打3人籃球賽7年，笑言隨着年紀增長，及工作忙碌，仍打到School tour賽好開心，他講笑打中學有原因：「如果大學嘅話，驚唔夠人打，全港咁多中學有排打，可以交流吓，順便恰吓細路，哈哈！」他同時想帶出訊息，希望激發同學更支持自己學校的校隊，對學校產生歸屬感。天宇就表示很喜歡跟同學互動，有次老師將寫下對同學的說話，然後於賽後讀出字句，非常感人，聽到都眼濕濕。

近日羅天宇在無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》中打得有聲有色，他表示要多謝監製有膽量讓他嘗試，自細就對動作戲着迷，覺得好有型，第一次拍打戲滿足感好大及興奮，拍攝時亦面對很多困難，吸取經驗之後，希望繼續向動作戲發展，問下一個武打目標？他說：「我好鍾意睇葉問，拳拳到肉，成日好想知點樣拍到咁勁。」家傑以前拍《拳王》時專登學打泰拳，他覺得每次為拍劇而去學一樣新技能非常好玩，他希望下一步學跑步，感覺門檻低，好想同洪永城鬥跑，而羅天宇就希望學習劍擊。