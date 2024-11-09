開心過節　做足準備咪走「雞」

來到11至12月，就是感恩節和聖誕節，這個時候，若然在家慶祝，一隻火雞自然少不了。坊間有餐廳提早讓客人預訂火雞，另外又有烤肉或烤雞套餐，再加上套餐內還有其他美食配搭，想在過節前做足萬存準備，絕對無問題。

雙十一之選

西方人慶祝感恩節或聖誕節，都喜歡吃火雞。雖然現時只是11月，但網上外賣品牌於11月11日推出使用價惠碼預訂折扣，感恩節和聖誕節限定的有烤火雞節日到會套餐，有大大隻的香草烤原隻火雞配火雞肉汁及有機紅莓醬，再加羽衣甘藍凱撒沙律、忌廉牛油薯蓉和香焗忌廉蘑菇法邊豆，可和家人度過一個大啖火雞肉的晚上。

自煮或外賣

無論是否精於廚藝，都可以盡情食得好。食材專門店兼精肉店於節日推出2款主題套餐。感恩節烤火雞套餐包括蘋果酒烤火雞、孜然楓糖烤南瓜、炒甘藍仔、燒烤西蘭花和忌廉蘿蔔，配火雞肉汁和蔓越莓醬，以及2款甜品。若想大顯身手，可預訂不同重量的澳洲頂級無激素冰鮮Steggles原隻火雞。另外品牌提供的聖誕烤肉套餐，內有FAB招牌火雞、羊肩肉、澳洲和牛冧肉、傳統威靈頓牛柳、法式酥皮焗三文魚、煙燻肉和火腿等，再加布甸和香料紅酒。脆皮意式豬腩卷烤肉套餐則有和牛冧肉、烤牛柳、走地全雞或草飼T骨等選擇，其他還有節日拼盤、芝士拼盤和冷肉芝士拼盤等，總有一款合你心水。

輕巧配搭

巨型火雞食唔晒，又唔想日日食隔夜菜，都有輕巧之選。馬灣意式餐廳今年推出2款套餐，6至8人套餐有帕爾馬火腿蜜瓜串、脆炸日本生蠔、香草蜜糖焗雞中翼、香脆雞塊、經典煙三文魚凱撒沙律、燒焗美國豬肋排骨、海蝦伴香蒜辣椒炒意粉、雜菌燴意大利飯、夏威夷薄餅及杧果芝士蛋糕10款美食。10至12人套餐則升級有意式迷迭香檸檬烤雞、傳統意式肉醬意粉和雜菌燴意大利飯等，分量十足又豐富，12月13日前預訂會有折扣優惠。