前華姐冠軍苟芸慧早年因甲狀腺問題令身形暴脹,高峰期體重達170磅,之後又被發現肚凸凸,加上拍照時以手遮肚,引來懷孕猜測,不過她月前跟「處女黨」成員現身鍾嘉欣廣州演唱會時,身形明顯比過往纖瘦,看來狀態回勇。

她早前相約「處女黨」當中兩位好姊妹李亞男和王君馨聚頭,事後在社交網晒相分享近況,寫道:「這張由藝術指導王君馨和我老婆李亞男親手影嘅相,一定要擺第一張!當你以為自己是一個人嘅時候,其實身後邊全部都係好姊妹互相扶持,謝謝你們幫我影靚相,Always happy to see you girls!Lets gather more often.」穿起米白色長裙的她,大騷白滑香肩,而且不論面形及身材比之前又再清減不少,獲粉絲紛紛留言,大讚她美艷動人。