邀靚仔星二代拍MV　甄濟如搵同事苦練廣東話

影星甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）去年出道加入樂壇，推出多首個人創作作品後，她近日推出首支廣東話作品《次次》，以甜蜜少女情歌跟香港樂迷正式會面，MV更找來林愷鈴（Ashley）的弟弟林卓毅（Addison）飾演男主角，二人在MV中更不乏親密鏡頭。

Jasmine親自執筆創作《次次》的曲，製作Demo時更寫下了甜絲絲的英文歌詞，她分享創作過程道：「舊年夏天用英文寫呢首歌，係喺瞓覺之前諗到旋律，覺得好甜蜜同浪漫，所以即刻寫低佢，然後再同Tat Tong一齊完成創作呢首歌。」填詞人鍾雪隨後幫手將歌詞內容翻譯，再完成歌詞的部分。Jasmine十分感激鍾雪的參與，她說：「未合作之前我已經係鍾雪嘅粉絲，但一直未見過，係開會之後佢問咗我嘅生活習慣日常喜好後，就寫咗今次嘅歌詞，佢嘅歌詞好適合我，有我嘅性格融合咗喺裏面，同埋鍾雪做得最好嘅地方就係保留咗首歌嘅青春氣息。」首度灌錄廣東話作品，對於不諳廣東話的Jasmine而言也有相當的難度，她坦言；「今次係錄音最慢嘅一次，嚟到拍攝MV當日都仲未錄完，但我有同事同我一齊練習廣東話，練咗好多次，執我嘅咬字。」

新歌內容講述情竇初開的女生，面對傾慕對象若即若離的表現的不安心情，M團隊特別邀來Addison飾演男主角，讓Jasmine在鏡頭前演繹這個曖昧故事。Jasmine跟Addison卻是在拍攝MV當日才第一次見面，Jasmine表示都需要時間投入角色，她說：「首歌講嘅嘢，同我本身性格好唔同，我未試過好似歌詞所講嘅咁樣去做，所以我當係演繹緊一個故事裏面嘅角色。同Addison都係第一次演呢類劇情，所以一開始係有少少尷尬，唔係好習慣，但後來發現原來個過程都幾有趣。」

至於Addison今次是首次參與MV演出，當收到邀請時也感到十分驚訝：「雖然驚訝，但同時亦好期待，因為係一個全新嘅體驗。」被問到合作的感受，Addison大讚Jasmine：「本身唔認識，但見真人發覺佢好活潑，同埋個性好樂天，同佢合作好好玩。知道要演出嘅時候係緊張嘅，但Jasmine令我好放鬆，所以都可以投入其中，亦唔覺有尷尬場面出現。」首次演出後Addison也愛上演出MV，更搞笑道：「如果我家姐有MV想搵男主角，都可以搵我演出㗎！但要佢邀請我先得囉！」

說回今次MV，雖然拍攝時間頗長，但Jasmine並無任何怨言，更說：「之前拍其他MV例如《慣性倔強》全日要拍外景，又熱又多蚊，仲要喺炎熱天氣下著厚衫，實在好辛苦，今次喺室內拍攝，好chill又簡單，，當中我特別鍾意一開始第一個鏡頭要我扮瞓着咗，因為攤喺張床真係好舒服！」