自細睇《甜蜜蜜》認識香港！10CM講「早抖」氹粉絲瞓覺

韓國獨立歌手10CM昨晚（8日）假旺角麥花臣場館舉行個唱，是他出道14年來首度來港開騷，他出場後一連唱出《Gradation》及《Do You Think of Me》兩首歌，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「多謝！大家好，我係10CM！我好掛住你哋！」聽到現場觀眾熱情地為他歡呼，他表示：「我現在才來香港開騷，真的很抱歉！」

曾為多套韓劇唱主題曲的他，昨晚演繹《Start-Up：我的新創時代》、《鬼怪》、《那年，我們的夏天》、《愛的迫降》、《背著善宰跑》、《淚之女王》及《德魯納酒店》等多部人氣韓劇的主題曲，他自爆前一晚因為想快些演出而睡得不好，又問現場粉絲：「你們昨晚睡得好嗎？」之後便送上《Sleepless in Hong Kong》，又用廣東話講「早抖」，希望粉絲聽畢歌曲後可以好好睡覺，而唱到《Pet》時，他就驚喜走到台下跟粉絲近距離見面，氣氛熱爆。

10CM昨晚亦唱出香港電影《甜蜜蜜》的主題曲《月亮代表我的心》，他表示小時候看了這套電影及聽了這首歌之後，對香港有很多幻想和憧憬，很高興終於能來香港開演唱會：「第一次在香港跟大家見面，真的很幸福，我會盡快再來香港演出！」