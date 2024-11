自細睇《甜蜜蜜》認識香港！10CM講「早抖」氹粉絲瞓覺

韓國獨立歌手10CM昨晚(8日)假旺角麥花臣場館舉行個唱,是他出道14年來首度來港開騷,他出場後一連唱出《Gradation》及《Do You Think of Me》兩首歌,之後便用廣東話跟粉絲打招呼:「多謝!大家好,我係10CM!我好掛住你哋!」聽到現場觀眾熱情地為他歡呼,他表示:「我現在才來香港開騷,真的很抱歉!」

曾為多套韓劇唱主題曲的他,昨晚演繹《Start-Up:我的新創時代》、《鬼怪》、《那年,我們的夏天》、《愛的迫降》、《背著善宰跑》、《淚之女王》及《德魯納酒店》等多部人氣韓劇的主題曲,他自爆前一晚因為想快些演出而睡得不好,又問現場粉絲:「你們昨晚睡得好嗎?」之後便送上《Sleepless in Hong Kong》,又用廣東話講「早抖」,希望粉絲聽畢歌曲後可以好好睡覺,而唱到《Pet》時,他就驚喜走到台下跟粉絲近距離見面,氣氛熱爆。

10CM昨晚亦唱出香港電影《甜蜜蜜》的主題曲《月亮代表我的心》,他表示小時候看了這套電影及聽了這首歌之後,對香港有很多幻想和憧憬,很高興終於能來香港開演唱會:「第一次在香港跟大家見面,真的很幸福,我會盡快再來香港演出!」