魏浚笙年尾趕出歌　唔認為爭獎

男神魏浚笙（Jeffrey）今日（9日）出席商場活動，跟歌迷玩遊戲及獻唱，氣氛熱鬧。Jeffrey透露將會推出2首新歌，一首獨唱一首合唱歌，不過他否認為爭獎而趕於年尾出歌，他笑言：「因為之前忙拍電影，所以依家要追番，希望後來居上。」

至於聖誕，他稱要拍電影，相信要在工作中度過，而現時主要忙為電影《焚城》宣傳及為偕陳蕾、洪嘉豪合作的演唱會作準備，講到洪嘉豪之前在澳門個唱被批狀態不佳，他坦言保持身體健康很重要：「因為依家大家都少戴口罩，所以好容易病，大家可以幫襯我嘅屋企人，因為佢哋係賣健康產品，哈哈！（觀眾不滿洪嘉豪個唱似粉絲聚會，經常合照，你會唔會控制吓佢？）佢想我控制佢，我就控制囉，或者我幫佢揸機影相。」

他指近日3人綵排感覺不錯，期待擦出火花，提到他在台上講到打算訂製木童笛，問到演唱會上會否表現木童笛？他說：「我諗住到時表演吹口哨，因為之前講咗好耐。（《焚城》謝票時吹木童笛囉？）如果可以同成班演員同觀眾一齊吹場面應該好震撼。（叫ERROR嘅何啟華陪你吹？）一定可以，佢咁吹得。（對票房有咩期望？ ）冇定目標，希望大家可以支持香港電影，拍攝時演員付出咗好多努力，依家大家又咁落力謝票，希望雙重努力可以令票房更好。」