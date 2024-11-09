胡定欣示愛得就十拿九穩　同黎耀祥今世都係呢種關係...

視后胡定欣聯同蕭正楠、羅天宇及羅毓儀等，今日（9日）現身荃灣宣傳無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。台上玩遊戲眾演員分批「示愛」，其中定欣攬實康華兼送花，康華則大讚定欣可愛像卡通人物翠兒，而謝雪心與羅毓儀齊獻舞，一大一小志趣相投約定稍後齊齊去Cosplay，相當搞笑。

定欣與蕭正楠事後齊齊受訪。談到日前劇情交代她於橋邊向黎耀祥示愛被拒，失平衡跌落海邊，令人擔心她拗柴，定欣坦言拍攝這場戲印象相當深刻：「本來有安排替身，但都想觀眾見到七爺（角色名字）有幾狼狽，所以決定自己做番。黎耀祥有擔心我嘅，我就貼晒膠布、做晒防禦措施，結果好順利。（嚟緊唔會再向佢示愛？）仲畀機會佢拒絕我咩？哈哈！」

至於現實生活會否主動向男生示愛，定欣說：「如果我表白得，都應該知道對方同樣喜歡自己。大家都有意行前少少，唔使講得好清楚嘅。七爺都係覺得十七（黎耀祥角色）嘅關心包含着愛意，但礙於七爺嘅身份地位，所以咪選擇開聲囉，點估到十七開邊瓣（拒絕）？（嚟緊預告係調番轉佢向你告白。）係呀，結局係喺稻田間拍嘅，同之前我哋喺《公公出宮》結局有異曲同工，覺得係種緣分，我會視為係一次嘅呼應。同埋想講嗰場戲我哋化咗個老妝，係咁追住日落嚟跑。」

蕭正楠即搭嘴打趣：「你同黎耀祥合作咗8次，冥冥中係有啲嘢嘅，如果有第二個平行時空，可能可能我嗌你做⋯阿嫂，哈哈！」定欣接口：「黎耀祥係我一位好好嘅老師，我同佢今世只可以亦師亦友，佢嘅緣分去咗太太度。」蕭正楠補充：「我都好鍾意黎耀祥嗰Type㗎，因為佢嘅生活態好Chill。」

當被問到當日追黃翠如時，是否一早已十拿九穩，蕭正楠笑答：「大家都知有啲Feel嘅，我好有信心㗎。佢去咗採訪世界盃，我有短訊佢，佢又買手信返嚟畀我，咪約出嚟食飯囉。（短訊佢都係搵嘢嚟講啫。）咁我都控制唔到自己喎。我哋係04年2月14開始嘅。（點確立關係？）都係嗰啲嘢啦，拖吓手話好攰呀！」二人感情至今已經歷了10個年頭，他坦言最愛與太太出埠旅行：「佢會帶我去啲隱世地方，又真係好靚好浪漫，大家都好開心。」