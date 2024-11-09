喜歡食、識食的絕對認同「食時令」、不時不食的大原則，嗜海鮮刺身的相信非常認同，因為愈新鮮生猛的海產炮製成刺身、壽司等愈能嘗到其原來鮮度與甜美，今日介紹3間日本餐廳，兩間帶來季節的海洋珍味，另一間則以熱騰騰的烘烤，將肥美肉厚的豚雞真味盡呈現。

廚師發辦

位於中環、素以高性價比贏得廚師發辦迷所喜愛的壽司餐廳，最近以應季時令食材，推出全新的Omakase餐單，有先付、6款刺身、旬之料理、手握6貫壽司、卷物、湯及甜品。由擁有廿多年豐富日本料理經驗的繼師傅Chris主理，精選時令及當日來貨而決定餐單，好似用上包括肥美的生蠔、鮮甜的香箱蟹、油腴鰤魚、天然野生拖羅、慢煮鮟鱇魚乾、北海道肥美海膽包括利尻海膽或馬糞海膽或紫海膽等，配上黏糯甘甜的日本新潟縣越光米炮製成的醋飯，以及用北海道利尻昆布釀製的醬油，為巴絲打奉上應季最新鮮食材製作的和食。

冬日珍味

不少巴絲打對和食情有獨鍾，源自日本關東、主打江戶前手握壽司的日本料理連鎖店，趁住冬日鱈場蟹與馬糞海膽當造，特別於即日至12月15日期間，推出全新「冬之食彩」餐目，集日本時令生蠔、北海道直送北寄貝、帆立貝、日本馬糞海膽和鱈場蟹等成鮮味盛宴。同時由即日至12月31日期間推出第四輪限定清酒及甜品餐目，主打出產自山梨縣，以日本名水百選白州之水釀造的三大七賢清酒，以及人氣的焦糖布甸配雲呢拿雪糕，大人小朋友都能吃得盡興。「冬之食彩」有7大頂級刺身，包括北海道活北寄貝刺身、日本時令活蠔、馬糞海膽紅蟹迷你壽司飯、活北寄貝壽司及裙邊軍艦、炙燒活帆立貝壽司、牛油燒活帆立貝和鱈場蟹鍋，以鮮味蟹湯為初冬添上暖意。餐廳「特撰唎酒體驗」亦載譽而歸，帶來3款3杯七賢清酒，突出和食的鮮味與旨味。

玩味燒肉

除了壽司外，烤肉亦是不少哈日族喜歡之選，全新日韓創意主題燒肉店於即日至2025年1月30日期間，推出超值優惠雞豚放題，大家可以先品嘗雞豚放題肉拼盤，之後可無限單點自己喜愛的美食，好似果汁黑豚、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉等，還有小食五點無限添食。此外，還有買一送一的生蠔及清酒優惠，並於星期一至四附送最中餅雪糕。新店亦為食材賣相花了不少心思，製作了「約會花束」、禮盒和酒杯，內有精心布置的「和牛及牛舌花花」，女生及食肉獸見到必定心花怒放。不可錯過的還有餐廳招牌菜，好似括菠蘿配原條橫膈膜、香葱薄切長牛舌、自製和牛他他及拉絲鍋物等。