陳展鵬揚言想同鍾柔美演父女：我絕對生得佢出

視帝陳展鵬、鍾柔美（Yumi）和《中年好聲音2》亞軍譚輝智，今日（9日）出席將軍澳活動，展鵬和Yumi曾於10年前合作拍無綫劇《城寨英雄》，當時Yumi僅7歲，今日2人同框，勾起無限回憶。展鵬指當時Yumi的角色將他毒死，才讓他有機會一人演出父親和兒子兩角，笑言要多謝Yumi，讓他增加騷錢。他表示經常會在公司遇上，看着Yumi成長，讚她好有才華，揚言想跟她合作拍劇，自己也希望嘗試更多角色：「成日見我拍動作戲，其實動作都唔係咁叻，可以演吓父女情，我絕對生得佢出，只係保養得好。（拍談情戲呢？）咁就唔好，談情留番同小豬比好啲，依家溝通到好玩。同Yumi跳唱可以呀，佢跳我就唔使跳喇！」問可會讓小豬比跟Yumi學跳唱？他表示女兒5歲多，現在要讀書為先，小學後便可以多嘗試，他說從無給女兒讀書壓力，希望女兒盡快過度讀書階段。

至於功課方面，他笑言想不到自己也能幫上忙，又指現在幼稚園程度等同當年他讀書時候的小學二、三年級，中文好難，慶幸能跟得上。他一直希望再做爸爸，想多個家庭成員，但要等天意安排。近日他常與老婆單文柔拍攝搞笑短片，原來是他出的主意，其實都是一些日常生活的片段，自爆經常聽不到老婆呼喚，大家可視為茶餘飯後的娛樂收看。

Yumi剛拍完無綫劇《臥底嬌娃》，經歷放學便要趕去開工的辛苦，期待作品面世，譚輝智也表示恨拍劇，但擔心能力未夠，欠缺經驗會阻住人，笑言：「我又無梁朝偉嘅眼神。（做主持？）我講嘢咁差，玩綜藝反而OK，個個都想玩。」他有留意《中年好聲音3》，讚外國人Dan James唱《李香蘭》出色，馬來西亞創作歌手張與辰亦好犀利，笑言若今年參加，應該好快被叮走。

「聲夢人氣王」炎明熹因為合作問題近乎零工作，近日家中多了一位家庭成員「貓BB」，Yumi表示未有去探望，因為自己對貓毛敏感，會眼紅和鼻敏感，問可有關心Gigi沒有工作？Yumi表示都會互相關心大家，但沒有提及工作。早前她們一班聲夢歌手相約共度萬聖節，感到好開心又難得，覺得玩最重要：「以前做嘢好難夾時間一齊，嗰日好有當初參加星夢時嘅感覺。」