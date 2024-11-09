本日日本：遊日歡度聖誕　必逛熱爆燈飾市集

踏入11月，日本多處已洋溢着濃濃的聖誕氣氛，除了主要街道掛有色彩繽紛燈飾，各地的節慶活動亦陸續開鑼，當中注目的要數位於福岡市的Christmas Advent，其中聖誕市集分布於該市多個地標和景點，並有多達150間商店進駐，還有浪漫夜間點燈及表演活動，令人目不暇給。另外位於東京和橫濱亦有大型特色聖誕市集登場，締造難忘的節日回憶。

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福岡：7個會場 各具特色

要數規模夠大的聖誕市集，首選即日至12月25日於福岡市舉行的Christmas Advent。該活動上年有多達800萬人次捧場，今年以「五感共鳴的聖誕節」為主題，主要設有7個會場，各有聖誕市集、燈飾及音樂會等多種不同項目。其中JR博多站前廣場、福岡市役所西側Fureai廣場及福岡大丸Elgara通道廣場等會舉辦聖誕市集，共有多達150個Hütte木屋店舖售賣歐洲進口正宗聖誕雜貨及美食，其中博多站前廣場有使用德國傳統黏土製成的限量版燭台、奧地利進口的花環和雪花玻璃球，還有波蘭出品的陶器和馬克杯等。活動另一重點項目是中洲光之Advent，除了天神中央公園的路邊樹木透過燈飾點綴化身為「光之森林」外，與此同時中洲中央通、那珂川通、明治通和福博Deai橋等地亦有夢幻燈飾布置。喜歡打卡的朋友，則必去貴賓館前廣場的巨型聖誕老人擺設，及福岡大名Garden City的大型聖誕裝飾拍照。此外，不同會場於指定日子會有音樂舞台及工作坊，令活動來得更豐富好玩。

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東京：6層擺設 童話主題

始於2015年、以德國德累斯頓傳統聖誕市集為藍本的東京Christmas Market，被譽為日本最大規模聖誕活動之一。今年活動適逢10周年，將於11月19日至12月25日在東京明治神宮外苑綜合球技場舉行，無論場地範圍及Hütte木屋店舖數目均大幅加碼，你會搵到各種適合聖誕節布置的裝飾品和雪花玻璃球，亦有從歐洲進口的毛絨公仔，還有不可或缺的香料酒及德國香腸等美味，令訪客感受到正宗德國聖誕市集的氛圍。不得不提作為該市集標誌、高達14米的6層轉動聖誕金字塔，賣點除了跟德累斯頓的聖誕金字塔並列世界最高之外，今年更特別採用《格林童話》作布置主題，每層分別放有《睡美人》和《小紅帽》等的人偶和擺設，晚上亮燈後倍添搶眼華麗。另外今年市集特別設置了由德國進口的VIP透明圓頂帳篷，讓大家可以在熱鬧市集內享受不被打擾的空間，並同時享用法國香檳品牌Moët & Chandon的出品，十分寫意。入場費成人每位¥1,000起（約HK$51）。

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橫濱：會場限定 精彩美味

前往橫濱市的話，不可錯過今年迎來第15屆的Christmas Market in橫濱紅磚倉庫，該市集於11月22日至12月25日在橫濱紅磚倉庫活動廣場和紅磚公園舉行，今年主題為Memorial，有多達58間餐飲和零售商店進駐，提供多種德國聖誕特色雜貨，焦點有知名德國蠟燭製造商Kerzenfarm的燭台。美食方面同樣精彩，除了德式聖誕蛋糕Stollen、烤蘋果風味的香料酒外，就連酒店The Westin Yokohama及茶葉品牌Lipton亦在此開檔，分別提供鹹味焦糖雪糕可麗餅及紅茶拿鐵等驚喜口味。一如以往，場內放有一棵10米高、裝飾着20,000顆LED燈的巨型聖誕樹，並會每15分鐘亮起特殊燈效，加上還有全長約50米的燈飾懸掛於半空，構成夢幻背景，打卡一絕。與此同時，場地亦設有5間私人房間Premium Lounge，讓你避開擁擠人群，舒適地細味佳節氣息。於場內綠樹成蔭的草地上會設有免費入場、以魔法森林中的聖誕為靈感的Illumination Garden，透過耀目的燈飾呈現濃厚節日氛圍。入場費成人每位¥500起（約HK$26）。