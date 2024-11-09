劉美君落實回港出席台慶　朱敏瀚秘密任務曝光

無綫《萬千星輝賀台慶》將於11月19日晚假將軍澳電視廣播城舉行，主題是「同一家人，與你前行」，故除了一眾合約藝人，更會邀請不少昔日無綫藝人好友「回家」助興，無綫日前播出的官方宣傳片，便率先公布顧紀筠、林曉峰將回歸擔大旗任司儀，蘇永康、吳啟華、廖偉雄亦會「返嚟一齊玩」，至於久未露面，闊別無綫15年的首屆「超級巨聲」主持劉美君，更會專程由美國三藩市飛回香港參與台慶演出，炮製浪接浪「回家」驚喜；屆時出席的不同年代無綫藝人總數加起來超過200人。

無綫今年將破天荒與眾同樂，除了藝員，連觀眾都有份參與壓軸舉行的大抽獎環節，幸運兒將有機會贏得機票、名貴汽車，及總值57萬港元的獎金及獎品。另由本周初開始，無綫官方陸續推出一系列「藝人賀台慶」宣傳片，參與藝人（排名不分先後）有陳豪、譚俊彥、蕭正楠、陳法蓉、張振朗、陳煒、陳曉華、蔣家旻、吳若希、陳楨怡、莊思明、徐榮、應屆港姐冠軍倪樂琳，及新進上位小生小花郭珮文、何沛珈、廖慧儀、梁凱晴、吳偉豪、阮浩棕等，及「聲夢畢業生」張馳豪及冼靖峰等；而朱敏瀚則負責在公布台慶大獎與眾同樂的宣傳片中，宣布獎金及獎品總值超過300萬！