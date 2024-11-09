Fiat 500e及Abarth 500e「意」氣風發抵港

兩大意大利標誌性汽車品牌FIAT及Abarth重返香港市場，旗下兩款4座位全新純電揭背車FIAT 500e及Abarth 500e，更成為打頭陣輸港的車型，並預計明年第二季交付，追求品質與品味的意大利車迷可別錯過。

兩車型均在意大利都靈設計及製造，建基於電動車平台，車身明顯較內燃引擎版較闊及更長，並搭載前軸電馬達，以前輪驅動。FIAT 500e 最大馬力及扭力分別118PS和220Nm，0-100km/h加速9秒；而Abarth 500e則配備輸出更強的電馬達，最大馬力和扭力分別155PS和235Nm，完0-100km/h只需7秒。皆配上42kWh鋰離子電池，以WLTP模式計算，前者的續航力320km(綜合)和450km(城市)；後者的則約253km(綜合) 和336km(城市)。同時支援85kW DC直流電快速，由0至85%僅約35分鐘；以11kW AC交流電充電，由0至100%只需4小時15分鐘。