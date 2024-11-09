郭珮文貼身小背心玩飛索　陳懿德唔執書低胸吊帶衫上陣

由黎諾懿、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）擔任主持的無綫綜藝節目《自駕德島》中，三位主持前往冒險家趨之若鶩的日本勝地—大步危和小步危挑戰膽量。黎諾懿今次卸下「自駕達人」一職，換由猜輸包剪揼的德德擔任「柴可夫」做司機，諾懿笑指Juliana最醒目：「因為佢冇車牌，淨係做乘客，幾疏肝。」在外國升學的德德不明「疏肝」之意，諾懿無奈解釋一輪指「舒服」、「佗佻（音：他條）」的意思；未幾，當諾懿講解「大步危」命名由來時，德德再爆爛gag指可命名為「大步機」：「有危自有機嘛！」諾懿和Julianadead air，場面爆笑。

首站先體驗全長360米的森林高空飛索，德德「第一人」試玩，着陸時不但背面倒地，更玩到鞋都甩，隔着屏幕也感受到刺激！穿着貼身小背心的Juliana玩飛索，自爆畏高的她邊行邊腳震震，但仍然勇敢挑戰。之後，三人去到日本漂流勝地之一的吉野川挑戰激流，Juliana和德德隨即換了比堅尼上衣stand by向觀眾派福利。挑戰激流期間，德德不斷高呼狂叫：「差啲心臟病發！」三人又體驗淋瀑布，以天然呆見稱兼偶爾語出驚人的Juliana形容：「好似失戀喺街度淋雨咁。」德德則玩到假眼睫毛都甩埋，遭諾懿取笑：「終於見識到女演員，由第一站開始甩少少嘢、甩少少嘢，甩到最後冇晒嘢，佢真係為呢個節目犧牲咗好多！」

消耗完體力，三人去食阿波牛醫肚後，再到「德島版京都」美馬市，Juliana和德德穿和服坐人力車感受道地傳統日式文化。