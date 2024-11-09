阿Mo為心中累積委屈爆喊　So Ching心痛無從入手

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），至今仍需留院接受治療。其女友、女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）對男友至仍今不離不棄。

今日（9日）So Ching透過社交平台發文，疑似在探望完男友後有感而發，雖然她未有指名道姓，但字裏行間令人感受與阿Mo有關，她說：「今日聽你傾訴，心中原來累積咗好多好多委屈，我相信有更多係未講出口的。你好耐都無試過大喊一場了.. (I do feel heartbroken..)，我唔知可以點幫手，好希望身邊有更多好人陪伴你。」

So Ching還表示：「其實我哋每人每日做每件事，講每句說話都可以影響好多人，衷心希望每一個睇到呢度的你，可以用心去感受及了解一下，你日常生活/工作會遇見的人（尤其係特別需要被照顧的人），你唔一定要愛佢或花費你好多時間，只要企喺佢角度諗一下，一下都好，畀着你係佢，你會點？」

另外，李啟言父親李盛林牧師，一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（9日）他發出第120封代禱信。李盛林牧師透露兒子阿Mo經歷了兩年的無助，約在三個多月前，藉著外界一些直接和間接刺激治療，逐步激活了各肢體對大腦指令的反應：「雖阿MO個別肢體可以在大腦指令之下，開始重拾肌肉活動的反應，但暫時僅限於單一肌肉組的運作，彼此之間的協調仍有待進一步改善，以恢復日常生活功能。」

李父表示現階段阿Mo所用的治療是 「硬膜外刺激法」(epidural stimulation protocol)，通過刺激脊椎神經，並透過刺激器將腦電波信訊號配對，使相關的肌肉運作起來。現藉以上的復康器械，用來強化肩膊、手臂和手指肌肉及相關的關節。李父表示無論是醫護或是熟悉路過的有心人，他們都是異口同聲的讚嘆阿MO「大隻和橫了很多」。換句話說，阿MO無論肌肉質量和體型都增強了不少。

代禱信內容如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 120 (20241110 ) - 「零的突破，從被動到有限度主動參與 (二)」*

「…一個身體是由好些肢體構成的，而每一個肢體有它不同的功用… 各自彼此聯絡，構成身體不同的部分。」(羅馬書12:4-5)

*【經文解說 (下)】*

1) 在羅馬書12章和哥林多前書12章都同時提及身體的比喻，*各身體部份需要彼此有合適的聯絡協調* ，才能發揮出正常身體的各項功能。而聯絡指令各肢體的就是頭，即我們的大腦。

2) 各肢體必須跟隨頭的指揮，透過神經系統網絡的協作，才能相互配合，使身體各項功能活動起來。*以上兩段聖經都是借助身體的比喻，來講述基督徒群體的運作，就是會眾之間的彼此協調*，各人也需要聽令於作為頭的耶穌基督。

3) *之間若接收到錯誤的信息指令，便會產生不協調矛盾，甚至是彼此對抗*。經文提及有不俊美的就要愈發加添俊美；有不體面的，就要愈發加添體面。更是要彼此接納而不是彼此的排擠。

*【我們的經歷 (下)】*：

1) 差不多有兩年的時間，阿MO大部分肢體都是不能接收到大腦的指令。在過去27年多的正常生活，卻受到無情的創傷，截斷了大腦的指令。*經歷了兩年的無助，約在三個多月前，藉著外界一些直接和間接刺激治療，逐步激活了各肢體對大腦指令的反應*。

2) 雖阿MO個別肢體可以在大腦指令之下，開始重拾肌肉活動的反應，但暫時僅限於單一肌肉組的運作，彼此之間的協調仍有待進一步改善，以恢復日常生活功能。

*(一) 啟言 (Mo)：延續上週分享治療進展(2)*

*1) 【治療過程和反應】：(2) 手臂運動健身滑輪*

a) *「第二項強化手臂和肩膊肌肉的治療」*：在治療師引導下通過健身滑輪強化手臂肌肉，特別是二頭肌、肩膊關節和肌肉。*目標是預備及促進日後恢復日常生活功能*，例如將飲食自行送到嘴裡等基本功能活動。

b) *「零的突破」*：特別是反地心吸力的動作，更需要花上加倍極大的力氣。經過兩三個月的操練，*現在的左手可以拉動1.5 公斤的力，而右手則可以拉動2公斤。* 盼望零的突破和拉力的增加，更是帶來積極的鼓舞。

c) *「旁人的回應」*：無論是醫護或是熟悉路過的有心人，*他們都是異口同聲的讚嘆阿MO「大隻和橫了很多」*。換句話說，無論肌肉質量和體型都增強了不少。

*2) 【手部和關節的治癒方法】：上週簡介過，本週再重提一下*，讓錯過了的有心人能了解阿MO在創新第一階段的治療。

a) 這階段的主要手部治療復康器械和物理治療與先前在代禱信# 60 - # 72中所介紹的復康儀器大部分有所不同。

b) *現階段所用的有機械手臂(HB)、滑輪器械、手部滑輪板、強化治療膠、逆向壓力治療、手指康復訓練器、針灸等。*

c) *現階段所用的治療是 「硬膜外刺激法」(epidural stimulation protocol)*，通過刺激脊椎神經，並透過刺激器將腦電波信訊號配對，使相關的肌肉運作起來。現藉以上的復康器械，用來強化肩膊、手臂和手指肌肉及相關的關節。

*3) 【禱告】*

a) 感謝創造主的大能，使阿MO在這第一階段創新的復康治療上有顯著的反應，使相關的肌肉和關節都能強健起來。期盼神經網絡的反應和各學習能按時美好的進展，*以持續顯出神在阿MO身體上莫大的能力*。

b) *祈盼阿MO在對抗地心吸力的操練中，能更有積極的鬥志，堅持努力。*

*(二) Mo爸媽：【期望復康迎向每一階段的更新】*

1) 在漫長的復康治療中，阿MO都有不同進展階段的目標，正如一條長長的階梯，每踏上一步就更近目標多一步。在這階梯中都有不同的竭息站頭，可以回望過去的進展，*更可以回氣得力迎向前面的挑戰，更上另一個層階*。

2) 每天陪著阿MO一起走治療的路，相信在他的內心有很多思緒，只是沒有時間整理或表達，*盼望他在主的恩典下可以得著釋放舒暢*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「120 零的突破，從被動到有限度主動參與 」*