衛詩雅冧讚未婚夫受氣冇怨言：佢已經對我夠好

英皇電影《破·地獄》今日（9日）正式上映，截至晚上7時票房勁收600萬，成為史上香港電影開畫日票房No.1，今晚導演陳茂賢帶隊與藝人衛詩雅（Michelle）、梁雍婷（Rachel）和韋羅莎（Rosa）分批共謝票33場，票房報捷大開香檳慶祝。Michelle一臉眼濕濕，表示是被觀眾的分享所感動：「我哋已經氾濫、好感動，覺得電影幫到好多人。」Rachel表示第一次面對觀眾，感受到觀眾超度了自己的傷痛，看到好多觀眾都感動落淚。Michelle指觀眾喊完又會好快笑番，十分可愛。

問他們是否每次謝票都會喊？Michelle透露最難忘是有位10歲小男孩觀眾獨自觀看電影：「呢個小朋友係第二次睇，佢問關於我角色嘅問題，諗咗1個星期，個問題係好有質素，我答完佢係好滿意嘅。」Michelle相信對方他日會是電影界的棟樑。

對於電影破了開畫日票房紀錄，問可有信心突破華語電影的紀錄？她們表示不敢諗，覺得功勞全歸功於團隊和觀眾，Rosa就表示剛才跟導演一起趕謝票場，途中便獲知票房好消息，笑言導演不停收到恭賀短訊仍然保持冷靜。她自己的社交平台都收到了不少媽媽級留言，讚她的戲份感人，笑言或因此多了媽媽粉絲，自言也想睇多次。

Rosa表示老公張銘耀曾幫Michelle補演藝堂及傾劇本，開心老公都有份參與其中。至於Michelle就透露未婚夫本身個性好理智，估不到看首映時喊得得厲害：「最犀利係隔咗幾日，佢仲諗住個劇情，覺得超度咗佢，話好多謝我，嗰刻我都酸一酸。（婚前超度咗以後對你好啲？）佢已經對我夠好喇！我拍緊戲嘅時候性格都有啲改變，受我唔少氣，睇到我哋成功，頭先佢都有恭喜我哋。」