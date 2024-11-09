蔡一智透露蔡一傑正在休養中　談到康復期：真係唔知

「香港藝人高爾夫協會20周年慈善晚會」假尖沙咀舉行，筵開28席全晚共籌得7位數善款，以幫助腦癱兒童醫藥費、資助貧窮家庭小朋友的學習費及老人服務。身為會長的黎瑞恩與一眾圈中好友包括邵美琪、蔡一智、蘇志威、陳展鵬夫婦、鄭希怡、郭珮文及滕麗名等紛紛現身支持，大部分賓客以古裝扮相現身，場面熱鬧。

蔡一智與太太拍拖到場，問他胞弟蔡一傑做完開腦手術後的最新情況，他大方透露傑仔正在休養中，但已可走進錄音室灌錄新歌，但承認延遲了部分巡迴演唱會演出，包括馬來西亞及大灣區等等，他不諱言最緊要對方身體健康。阿智坦言：「最初知道呢個消息梗係擔心啦，好多謝身邊嘅朋友關心同問候，依家最緊要係畀傑仔專心休息，相信應該唔會影響到明年草蜢40周年嘅紀念活動嘅。」

當被問到傑仔康復期大約要多久，阿智坦言：「真係唔知，唔想畀壓力佢。（其實佢最初知有病心情點？）都係佢嘅原則，唔想大家擔心囉。你知佢好鍾意靚，佢一定要變番靚仔先出嚟同大家見面嘅，大家耐心等等啦。」對於傳媒人早前爆傑仔是「酒筲箕」，阿智則回應：「其實冇乜所謂，佢鍾意講咩就講咩啦，我都唔知真假，不過我相信佢出發點都係關心傑仔啫。（以後你幫傑仔頂酒？）我唔煙唔酒㗎，鍾意跑步囉。（等傑仔好番，叫佢一齊跑？）依家真係要諗嘞，希望佢除咗健身外，都肯同我一齊出去跑吓啦。」

同場，黎瑞恩身穿古裝白裙、頭戴「光環」現身，她打趣指自己在扮演「白玉剩女」，職責是滿場飛叫人捐款。擔任了7年會長的她坦言協會已有11年停辦類似的晚宴，並笑指今次古裝主題是大家一起構思出來，且部分賓客未試過古裝扮相，相信大家都會玩得盡興。她又笑說：「以前我都試過拍古裝劇嘅，不過已經係30幾年前嘅事嘞。」她透露12月初要正式演出音樂劇，現時也不停練習，笑言有經驗後練習已比較暢順。

另外，邵美琪一身苗族打扮現身，且打趣自己在扮演苗翠花：「今次好認真，我哋試咗好多次衫先作最終決定。（會唔會諗番以前拍古裝嘅事？）會呀。（唔想再拍古裝劇？）唔係喎，我好鍾意㗎，覺得啲造型好靚，而且古裝嘅諗法好大，唔會有局限，可以天馬行空。」剛完成無綫劇《臥底嬌娃》拍攝的她指終於可以休息，但不忘補充：「今次都唔算好攰，可以繼續拍劇㗎。（扮演妳囡囡嘅鍾柔美煞科後好唔捨得，爆喊喎。）佢拍劇經驗唔多，唔捨得都理解嘅，好似一班人啱啱開始熟落又要分開，佢要學識接受呢種感覺。我同佢講以後喺紅館開騷要請我同「阿爸」關禮傑去睇，依家我哋都有保持聯絡嘅，睇吓可唔可以約到食飯，不過佢既要工作又要返學比較忙啲囉。」