【是日通勝】

農曆十月初十

甲辰年 乙亥月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：移徙、安葬、嫁娶

忌：祭祀、栽種、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：錢是賺來用，買東西獎勵自己才有動力啊！

金牛座：做事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

巨蟹座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

獅子座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

處女座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

天秤座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

天蠍座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

人馬座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

山羊座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

水瓶座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

雙魚座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）猴 易犯錯

鼠：留意交通安全，一時大意將抱憾終生。

牛：運勢欠佳，今天最好不要做冒險的事。

虎：財運稍遜，縱容自己亂花錢會有惡果。

兔：人緣好，對生意人有利，開單冇難度。

龍：感情關係現小風波，宜反思自身行為。

蛇：壓力過大會導致身心透支，不容忽視。

馬：學習能力強，不妨趁假日學一門手藝。

羊：對伴侶有不滿，宜坐下來好好傾一傾。

猴：是日沖煞，容易胡思亂想，小事化大。

雞：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

狗：要做個精明消費者，不要再亂買東西。

豬：伴侶對你言聽計從，幸福感油然而生。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愈戰愈勇的面相特徵

很多人在受到打擊之後，容易一蹶不振；也有人在面對挫折、困難時，愈戰愈勇，總能在岌岌可危中發奮，究竟愈戰愈勇的人，面相上有甚麼特徵？

1.濃眉

眉毛對人的外表和面相有一定影響。眉毛濃的人沉穩、淡定，往往有強烈的自信心和領導才能。這類人通常在社交場合中游刃有餘，具備很強的人際交往能力，即使遇到挫折，也能迅速調整個人狀態，積極解決問題。

2.寬下頜

擁有這種面相特徵的人，通常有很好的福氣，人格端正，堅韌、樂觀，遇到阻礙或處於逆境時，能一步一腳印去解決，易受到更多貴人伯樂的賞識，同時也格外受到財神爺的眷顧。

3.雙唇厚

嘴唇厚的人，通常熱情、大方、誠實，往往富有機智，應變能力強。不管是順境逆境，都能默默耕耘，善於發現並抓住人生機遇。

4.額頭寬闊高圓

額頭寬闊高圓的人，多喜歡鑽研、探索新奇的事物，善於思考分析策劃，且行事積極。遇到困難，不僅不會退縮，還會激發出更旺盛的鬥志，愈戰愈勇。