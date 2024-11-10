裕美組圑「龍躉」再出道　被性感隊友搶晒Fo

藝人裕美在社交網「晒命」，指收到男友林作拍拖6年來所送的第一個手袋，一臉興奮的她表示要開箱跟網友分享，不過她的手袋並非價值過百萬的限量版名牌包包，而是超巨型杯麵造型背包。她一輪嘴讚：「呢個包包真係好靚，手工做得好好，呢啲隻蝦啲肉好真， Print好靚呀，我好鍾意。」之後急不及待將背包孭上身再擺甫士，還拉開背包拉鏈，展示內裏的12個真杯麵，可謂又睇得又食得。不過買手袋的過程都有激氣位，因為林作嫌手袋價錢貴，所以她最後忍不住鬧男友：「159蚊嘅包包都唔肯買畀我，正『契弟』。」

為慶祝有手袋收，裕美再拍攝跳開心舞的短片，她偕男友及女閨密五索組成全新組合「龍躉」出道，而深明「流量密碼」的林作更以「不雅」造型現身，穿上鮮紅色吊背背心裙狂扭Pat，而另一條片更挑戰網民容忍極限，企C位的他換上紅色比堅尼，但小泳褲內加黑色男裝平腳內褲打底，加上他生硬的機械人舞技及表情，令人睇到尷尬，有網民表示不滿，揚言要「檢舉」要短片下架。

不過仍然不少網民視為搞笑片，留言謂笑到碌地，除指男兒身的林作其上圍Cup數比裕美更勁外，還好奇問他是否借用了女友的泳衣，但裕美為免外界誤會，回覆謂：「不是我的，是五索的，我唔戴bra。」