【營事檔案】薯蓉芝士貝果

原味貝果的配搭多半是甜食的忌廉芝士、果醬，鹹食的煙三文魚、煙牛肉貝果，想有些新意思不妨試試挖空貝果，並填入不同的餡料。今次就介紹一款薯蓉芝士口味的貝果，讓平凡的貝果加上不一樣的色彩。

薯蓉自製更好

外出進食的薯蓉通常會加入大量的牛油、牛奶，以增加其軟滑的口感和風味。但這都使得薯蓉的熱量和脂肪含量比起烚薯仔顯著增加，對於需要控制熱量和脂肪攝入的人士來算，不算是薯仔建議的食用方法。而今次的食譜當中，只加入了適量的低脂蛋黃醬，可有效控制整體脂肪量。

薯仔高鉀五穀類

薯仔是鉀的良好來源，鉀有助於維持正常的血壓水平和心臟功能，更可有助於平衡體內的鈉含量，減少患上高血壓的風險。由於薯仔當中都含有豐富的碳水化合物，因此應以五穀類作分類而不是蔬菜類。在煮法上，可以選擇蒸、煮或烤的方式來烹飪薯仔，避免油炸以減少脂肪攝入。將薯仔切塊，蒸熟後撒上小量的鹽和胡椒調味，或者將薯仔切片，加上適量橄欖油和香料，放入焗爐焗至金黃酥脆，都是一道美味的配菜。

薯蓉芝士貝果

材料：

原味貝果 1個

薯仔 1個

低脂芝士 1片

調味料：

黑胡椒 適量

鹽 適量

低脂蛋黃醬 1湯匙

做法：

1) 貝果打橫切開，刮走中間少許麵包部分備用

2) 薯仔隔水蒸10分鐘至熟透

3) 薯仔去皮後加入調味料壓成蓉

4) 將薯蓉釀入貝果的空位中，蓋上另一片貝果

5) 貝果面上放上芝士

6) 將貝果放入已預熱的焗爐中，160度焗10分鐘，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。