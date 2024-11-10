葉珂傳收黃曉明千萬　求饒錄音曝光後宣布退出網路

內地男星黃曉明早前認愛網紅葉珂，最近先傳出黃曉明預計豪花5億人民幣在港打造世紀婚禮，又有人拍得二人共同出入醫院疑陪女友葉珂產檢等，不過尋日（9日）就有爆料者晒出同葉珂嘅電話錄音，以確保自己爆料內容真實性，繼而接連爆出黃曉明為寵女友，已毛後使咗近千萬人民幣、黃曉明葉珂曾分手等，不過統統都冇被證實真實性。

爆料者放出嘅葉珂錄音，疑似係葉珂求饒錄音，佢質問葉珂：「你做生意沒有賺到錢、前夫也沒有錢，你富婆的人設是怎麼立出來的？」葉珂即刻澄清自己唔係富婆、冇建立「有錢人」人設，亦的確貸款買咗名車，車貸都剛剛還清咗：「現在你知道了，反正我就是挺正常的一個人，我也會好好過日子，就這樣了。」雖然葉珂於錄音中未有，不過其女企業家形象瞬間破滅。

錄音中亦得知，葉珂離婚係淨身出戶，一分錢都冇拎，依家只想好好過日子，靠自己賺錢。葉珂話自己冇錢，網路上流傳佢自稱為黃曉明使咗1,000萬人民幣（約1,082萬港元）係假嘅，唔係佢傳出嚟。同時又澄清確實係深圳大學畢業，但因為掛科太多要補考等，最後冇領畢業證書。

不過爆料者又稱黃曉明、葉珂去年3月曾分手，原因係葉珂曾用自己嘅社交網小號發訊息畀自己大號，話有首富好喜歡自己、想要追求自己，然後拎畀黃曉明睇，有一日被黃曉明發現，黃曉明覺得「太可怕了決定分手」，不過後來葉珂去上情緒課，於是兩人又和好喇。

不過今日（10日）葉珂就發文宣布自己因身體不適而「退網」，指自己被好多不實言論包圍，叫大家收下留情之外，亦指自己未來都唔會做公眾人物：「非常誠懇地給大家道歉，最近一些媒體的不實言論和自己過往的一些言論，佔用了公共資源給大家帶來了不好的影響，真的很抱歉。這兩個月以來，網傳的天價扶養費，名媛培訓班等傳聞都不符實，懇請相關媒體，不要再傳播謠言。前夫無出軌等原則性問題，各自安好。這些天也對自己進行了反思，意識到自己有很多不足，以前不是公眾人物，以後也不會是，平凡人只想回歸平穩安靜的生活。 現因身體不適和家人原因，決定退出網路。再次給大家道歉，希望大家一切都好，平安順利！」