陳家樂兩台走唔尷尬　岑麗香拍接吻戲驚囝囝呷醋

藝人陳家樂與岑麗香（香香），栢天男，敖嘉年，蘇韻姿及陳思圻等，今日（10日）出席HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》記者會。家樂和香香在劇中關係複雜，飾演麻雀館太子爺的他跟香香青梅竹馬，但香香又跟飾演醫生的栢天男是情侶關係，問家樂可有信心爭女成功？他笑言：「我咁嘅樣邊有得爭呀？！」他們又說有年輕的戲份，所以已試了後生版造型，家樂說：「演番10幾歲，但年紀再細啲就唔得，好在唔使着校服。（可以接受到扮細？）頭以下就可以接受囉。」

問到香香在劇中可有親熱戲？她說和栢天男都有情侶間的親吻及擁抱，但她其實不想拍接吻戲：「我接受唔到，因為我係媽媽身份，如果有拍就唔會畀兩個仔睇，因為佢哋太細個，唔識分做戲同真實會呷醋，我試過拍廣告抱其他小朋友，同其他演員演一家人時，佢會問點解我同其他人一齊，仲試過喊添。（唔怕老公呷醋？）呢啲私底下關埋門再傾。」

香香又說再接劇全因劇本好及劇情吸引，令她追住看，她說：「零晨3，4點熄晒燈，陪緊仔時都用電筒照住嚟睇劇本。」又跟監製說自己的中文有進步，不會再有太多併音。

問到家樂為無綫拍攝的劇集《異空感應》快播出可會配合宣傳？他說會兩台走，因拍新劇不會全日開工。再問為HOY TV拍劇又幫無綫宣傳新劇可覺身份尷尬，他謂：「唔會有尷尬感覺，因為我經理人合約唔係無綫。」

劇集監製林建祥被問到蘇韻姿的角色本意屬「HOY TV一姐」菊梓喬，但他只說依劇本角色，一早就傾蘇韻姿，不過又補充說：「公司內部點傾就唔知。（可會找菊梓喬唱劇集主題曲或片尾曲？）未知，唔排除搵佢唱劇集歌。」