「兒時的味道」銀城金閣海鮮廚房　2周年限時超值優惠！

【營業資訊】銀城金閣海鮮廚房由海鮮專家利豪海鮮集團經營，準備好迎接一場令人垂涎的美食體驗了嗎？銀城金閣海鮮廚房為您獻上多款精選海鮮，以超乎想像的優惠價格，讓您盡情品嘗大海的鮮美！

清蒸阿拉斯加長腳蟹

鮮甜多汁的阿拉斯加長腳蟹，清蒸後完美保留其原味。每一口都能品嘗到蟹肉的鮮甜和細膩口感，絕對是海鮮愛好者的首選。2周年限時震撼價$188/斤

陽澄湖大閘蟹海鮮蛇宴

清蒸陽澄湖大閘蟹十二隻、北茋党參燉蛇碌或蛇羹、香脆百花炸蛇丸、懷舊蝦多士、秘制鹽焗雞一隻、古法炆黑草羊腩煲、上湯魚肚浸豆苗、乾坤骨香海石斑、生炒臘味糯米飯、奉送甜品。原價$6,888 優惠價$4,688/席

$2,688/半席（加一茶芥全免 ‧歡迎預訂）

我們的廚師團隊以多年經驗和精湛廚藝，為您呈現最頂級的海鮮美饌。每一道菜品都經過精心烹調，確保新鮮度和口感都達到最佳狀態。

脆米雞湯過橋石斑

選用上等海沙巴石斑，配以香濃雞湯、爽口蘿蔔絲和香脆米粒。石斑魚肉鮮嫩，與雞湯的鮮味完美融合，每一口都是驚喜。原價$698/條 特價$398/條

古法胡椒加拿大肉蟹

採用新鮮加拿大肉蟹，以黑白胡椒碎、蒜頭、乾?、洋?、檸檬葉和指天椒等香料烹調。香辣鮮美，肉質飽滿，絕對是螃蟹愛好者的最愛。原價$698/隻(24兩) 特價$368/隻

避風塘尿蝦肉

精選即日空運到港的大尿蝦，蒸熟後拆肉，裹上蛋漿炸至金黃酥脆，再以避風塘料炒香。香脆可口，令人回味無窮。特價$200/4隻

銀城金閣海鮮廚房

📍 地址：長沙灣順寧道15號地下6號舖

📞 預訂電話：2360 2636

🕒 營業時間：

周一至週五：11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30

週六、週日及公眾假期：11:00 - 22:30

💡 小貼士：

- 建議提前預訂以確保座位

- 歡迎團體訂座，可為您安排特別套餐

- 所有海鮮均為每日新鮮供應，數量有限，售完即止

立即致電預訂，與親朋好友一同享受這場海鮮盛宴！我們期待為您帶來難忘的美食體驗！

優惠條款：

- 適用於4-6人團體

- 每次用餐限購一份優惠

- 本店保留最終解釋權

如有問題請聯繫

何經理9308 3411 或 黎主任5165 8132