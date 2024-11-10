同是港姐唔同命︱梁嘉莹剛出道即有Fans應援　倪樂琳楊梓瑶嘆羨慕

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑶和友誼小姐王汛文今日（10日）現身荃灣出席慈善活動售賣愛心曲奇，《中年好聲音》歌手羅啟豪與顏志恒等更為活動擔任表演嘉賓獻聲，吸引大批粉絲到場支持，除了羅啟豪及顏志恒的歌迷外，更發現有人手持梁嘉莹的名牌在應援，梁嘉莹即拋下了3位好姊妹上前跟粉絲合照，令3位姊妹大嘆羨慕。

倪樂琳表示曾參與賣旗，今次是第一次參與義賣。楊梓瑶則笑指以往是擔任善長角色，今次親身參與感覺很有意義。至於梁嘉莹與王汛文都表示曾於加拿大參與慈善義賣活動，笑言都曾有被拒絕經歷，梁嘉莹指對方聲稱沒有帶現金；王汛文就慘被對方無視，但因怕害羞故沒有追上前，更笑指現時為節目做街訪已習慣「食檸檬」。

談到4人舞台經驗不多，曾跟好友區明妙組女團的倪樂琳分享難忘經歷，笑指曾於活動中臨時加插跳唱環節，她説：「區明妙叫我哋上台，全開咪喺台上面唱跳，好大嘅突破。（佢呃你哋上台？）係呀，哈哈！其實佢畀咗好多鼓勵我哋，令我大膽咗好多，以前上台講都已經好驚。」梁嘉莹則表示很羨慕歌手可上台唱歌：「好靚仔好靚女，我都想試下。」楊梓瑶亦希望能有舞台給她表演唱歌跳舞，笑指若要她上台講話？她即耍手笑指不要。