湯鎮業前妻獲億萬名媛慶生　離婚後富婆生活曝光

無綫「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），上個月湯愛嘉在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，多位圈中人都有到場祝賀，而湯鎮業與前妻姜坤亦激罕合體，見證女兒出嫁。當日姜坤以紅色Tube Dress上陣，氣質優雅！日前迎來生日的姜坤，獲多位名媛好友為她慶祝！

名嫂葉靖怡在社交網晒出合照，並寫道：「親愛的，生日快樂😘🎂🥰💕💓」相中所見，兩人頭貼頭合照，年過半百的姜坤皮膚依然緊緻，保養得宜！當年有「翻版林青霞」之稱的姜坤備受力捧，但在湯鎮業追求下毅然放棄事業，婚後專心照顧家庭，但這段婚姻僅維持了8年就結束。姜坤多年來獨力撫養3個仔女，拒絕再婚。有指湯鎮業離婚後，仍十分照顧前妻及三名子女的生活，姜坤對他亦有讚無彈，大讚湯鎮業負責任，是一位好爸爸。

隨着仔女長大，姜坤亦展開新生活，不時同一班名媛闊太聚會，坐遊艇出海玩，又不時晒出逾千呎豪宅的照片，生活寫意。上個月姜坤大女湯愛嘉結婚，姜坤的多位名媛好友都有到場，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！