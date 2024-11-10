傅明憲帶愛犬撐場　鄭丹瑞最感動係人寵共融

藝人鄭丹瑞（阿旦）與盧慧敏（Amy）主演的電影《得寵先生》昨日（9日）與香港愛護動物協會，於戲院舉行2場「狗狗友善慈善放映會」，逾百位觀眾帶愛犬排排坐一齊睇戲，愛協會長傅明憲身體力行，帶了3隻愛犬撐場，該片導演兼編劇李志偉和何英毅率眾演員親身到戲院謝票和分享，還感動到熱淚盈眶。

分享會上阿旦一度哽咽：「香港拍電影已經好難，仲要揀個咁難嘅題材。但正正就係難，香港電影愈難愈唔忿氣，先至會有大大小小嘅電影產生。」工作人員遞上紙巾讓他拭淚，他自言：「好少謝票謝到咁鬼樣！」他續指：「最感動係『人寵共融』，我嘅電影可以做到，大家帶住心愛嘅毛孩，好享受咁睇咗107分鐘，多謝大家！」觀眾席有狗吠了兩聲回應，阿旦笑言：「我明，你係話『唔好客氣』！」

受訪時阿丹稱做過無數次其他電影的謝票，每次都會好興奮，希望令現場氣氛高漲，但唯獨今次要工作人員要遞紙巾：「狗同小朋友係最難拍，導演連跨兩個難關，我有幸同佢哋一齊走過難關，完成呢件事。然後見到製成品，有毛孩有主人一齊睇、一齊拍手掌，同喜同悲，係我最大最大滿足感。」本身對狗毛敏感的他大玩押韻說：「我所有嘅敏感，都唔及我嘅滿足感！」

至於Amy坦言在戲院見到人狗同場的畫面已經眼濕濕，她說：「因為拍呢部電影最大嘅訊息係平等對待生命，所以見到大家一齊坐、一齊睇戲，真係將毛孩變成家人，我好感動！我哋同觀眾都眼濕濕，證明呢個畫面真係好有溫度。」

完場時有觀眾向阿旦表示代入了他演的「佳叔」角色，甚至忘記他在演戲，阿丹說：「我實在有努力過！好想大家睇到嘅唔係鄭丹瑞，而係角色，一個獨居老人。戲中有一句對白令我特別心痛『連人我都唔要做朋友，做乜同狗做朋友？』一個老人家去到咁蒼涼。」他呼籲大家多關心身邊的老人，Amy亦表示因為這部電影才接觸關於獨居長者的問題：「香港人無論咩年紀，都好似缺少咗表達自己嘅習慣，然後就有誤解。電影除咗係一部講流浪動物嘅電影之外，仲係講每一段關係，都應該多啲溝通、了解和包容。」而散場後不少主人都帶同狗狗跟Amy合照留念，超愛動物的她來者不拒，甚至抱起小狗和蹲在地上跟大狗合照，狗狗對她亦非常熱情，狂舔她下巴和臉龐索吻，Amy好享受，興奮高呼：「我第一次畀咁多狗錫錫，今日真係好幸福呀！」