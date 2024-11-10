藤渡小百合 最強Body老闆娘

日本寫真界一向臥虎藏龍，唔少女優都擁有多重身份，部分係專業人士，更加有人榮升老闆階層，好似擁有令和最強Body嘅惹火尤物藤渡小百合，就係一間美容店嘅老闆娘。

因舉牌成名

喺日本，格鬥比賽搞得有聲有色，除咗孕育出大量格鬥高手之外，仲帶挈一班舉牌女郎備受注目。所謂舉牌女郎，主要工作係喺格鬥賽事期間，趁休息時段企上擂台舉牌示意即將進行第幾回合嘅對決。由於做得呢行嘅女仔唔止樣靚身材正，衣着又夠晒性感，令唔少男士睇到眼甘甘，而今日為大家介紹嘅藤渡小百合，就因為喺格鬥賽事「Breaking Down」中擔任舉牌女郎而成名。

胴體弗到爆

今年30歲嘅小百合，面上散發嘅姊系氣息夠晒吸引，而且笑容好似陽光咁燦爛，心情唔靚嗰陣見到佢，好有治愈效果。另外，呢位姐姐好鍾意做運動，將身上多餘嘅肥肉操到冇晒，唔止條腰夠晒幼，個Pat Pat亦變得又圓又翹又結實，而最難得嘅係心口對E奶冇因為Keep fit而縮水，着起三點式嗰陣，仍然顯得飽滿又堅挺，難怪有人以「令和最強」嚟形容呢副火辣胴體！

頭銜夠晒多

話時話，藤渡小百合喺寫真界出道嗰陣，被媒體稱為「頭銜太多的美人」，原因係佢有好幾個身份。除咗擔任舉牌女郎之外，小百合喺拍寫真之前做過護士，後來被星探發掘，以模特兒投身藝能界，之後佢又利用做護士時學會嘅專業知識，自資開設一間美容店，榮升老闆娘。雖然小百合有咁多嘢做，但每星期仍會進行武術訓練，目的係操弗自己，仲希望多啲了解武術，為未來擔任格鬥旁述而鋪路。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-23-34