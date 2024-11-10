黃婉佩新加坡住億萬豪宅　同碧咸Selfie羨慕死人

前女子組合2R成員、現年42歲的黃婉佩（Race），於2016年與新加坡富商David Loh結婚，誕下一對子女Cara及Dayton，成為幸福人妻。早前她難得返港，與曾合作拍攝《當四葉草碰上劍尖時》的拍檔黎諾懿、姚瑩瑩、戴夢夢、李日朗等聚會，近日她已返到新加坡，日前更晒出與英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的合照！

黃婉佩寫道：「This man needs no introduction 😎（這位男士不需要介紹了吧。）」相中所見，一身全白造型的黃婉佩打扮簡單又不失高貴，而碧咸就以白色T恤襯黑褲，一如以往型格十足，兩人合照引來不少網民留言表示又羡慕又妒忌，又大讚黃婉佩Keep得極好！黃婉佩與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。黃婉佩當年淡出幕前後一度轉戰金融界，其後回流新加坡，2016年與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色，去年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！

現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！黃婉佩曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時公開豪宅內景，可見獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，此外，還擺放了一張桌球枱及設有小型酒吧。而客廳就以簡約溫馨風格為主，擺放了兩張長形餐枱，黃婉佩透露他們一家人會在可坐8人的雲石餐枱食早餐，而晚餐就會在另一張可坐約14人的木餐枱用餐，整個飯廳空間闊落，方便宴請親友。客廳內還擺放了一部三角鋼琴，是黃婉佩老公送給她的生日禮物。屋外還設有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！