拋波搖乳　爽灌迷「湯」

見到索女對住自己拋波搖乳，好多男士都會好似飲咗迷湯一樣，甚至爽到連老竇姓乜都唔記得！話時話，湯（Soup）呢個字可圈可點，由AV常見場景錢湯，到女人心口嗰對湯碗胸，無不令男士想入非非，唔知你又有冇同感呢？

Making Soup 自娛大滿足

唔少女人為咗冧情郎都會抽時間煲吓湯，但原來「Making Soup」亦可以令女性獲得生理上嘅滿足，事關「Making Soup」作為情色俚語嘅話，暗指女性自娛，其出處在於呢個動作會令「容器」產生大量汁汁，係咪好有畫面呢！

講起自娛，大家知唔知世上首個情趣震動器係幾時出現呢？相傳係「埃及艷后」克麗奧佩脫拉七世所發明，當時佢將蜜蜂裝入葫蘆，利用佢哋亂飛亂撞嘅衝擊力，令放近私處嘅葫蘆產生震動，從而獲得快感，至於呢個講法係咪真確，仍有待專家考證。

Soup Kitchen 鹹片名場面

翻查字典，「Soup Kitchen」係指救災扶貧嘅施食處，但原來亦係鹹片名場面，源自於歐美成人影片，卻被日本AV發揚光大，女脫星會喺男拍檔處於發射臨界點時，就會踎喺對手胯下，用口部接下所有精華素，再吐落個碗度，最後當飲湯咁慢慢品嘗。呢個演出可謂極之淫蕩，一般歐美脫星都好抗拒，反而日本AV女優唔太介意，原因係片中見到嘅精華素好多時係蛋白、煉奶嘅混合物，難怪會較易接受了！

《Soup to Nuts》四級全包宴

美國俚語「Soup to Nuts」可解作包羅萬有，作為四仔片名，明顯要話畀大家知，影片內容乜都有！呢套由片廠Colossal Entertainment喺2019年推出嘅經典作，搵嚟超過10位脫星參演，包括口技出色嘅Adriana Rouso、騎功一流嘅Lucy Lovelle，仲有愉虐高手Misty Mild，從幕前陣容嚟睇，果然係乜嘢玩法都齊晒，難怪片長近3個鐘！除咗演出項目豐富，曳曳場景亦夠晒多，由花園、停車場到海灘，樣樣有，堪稱四級全包宴，仲試過喺多個四仔頒獎禮上獲得製作同性愛演出提名。

同場加映

錢湯巨乳人妻奧田咲

熟知日本文化嘅朋友，相信都知「錢湯」係指公共浴場，亦係AV常見場景，其中S1喺2022年推出嘅《公共浴場嘅兼職人妻》，就被唔少AV迷捧為不可錯過嘅佳作。影片由「AV御用人妻」奧田咲主演，呢位巨乳女優早喺2011年出道，當時憑住一對36F車頭燈而爆紅，之後因為身上嘅女人味愈嚟愈濃，逢親演出人妻主題作品例必大受歡迎，而喺呢套作品更加係代表作，除咗可以睇到佢嘅出色球技，高潮反應仲要異常激烈添！