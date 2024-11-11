【是日通勝】

農曆十月十一

甲辰年 乙亥月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：取魚、穿井、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

金牛座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

獅子座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

處女座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

天秤座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

天蠍座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

人馬座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

山羊座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

水瓶座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

雙魚座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）雞 桃花弱

鼠：勿高估自己的能力，天天熬夜會出事。

牛：感覺到被另一半冷落，內心不是味兒。

虎：職場出現勾心鬥角的情況，小心為妙。

兔：得到不少人的支持，對事業發展有利。

龍：主動跟上司、同事溝通，工作更順利。

蛇：趁運氣好，快處理該做的事，勿再拖！

馬：跟同事通力合作，工作表現會有進步。

羊：工作運平平，容易被競爭對手比下去。

猴：財運比較差，宜勒緊褲帶，節約開支。

雞：是日沖煞，處理感情問題要特別小心。

狗：銀根短缺，宜審慎理財，勿隨便借貸。

豬：人緣一般，吝嗇要不得，大方有益處。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

今天的格局是明天的結局

我們知道命不可改，運卻可以轉變，那麼風水又怎樣，可以改造一切嗎？先談論一個真實案例，有客戶在廣州某山莊買了兩套別墅，我看了並為他們布局，多年來不負所托，其家運、財運一直得心應手。當然，沒有問題發生自然好少找我。過了約10年後，突然接到這個客戶的來電，哭訴這兩年發生的近況，不僅家中有兩位親人走了，生意也被人拖欠帳款……原來在一年多前，廣州有新樓盤推出，他聽說有大師在廣告宣傳中稱那裏為風水寶地，於是購入兩套房作自住用途，豈料遷入之後，運勢一直沒有好過……

在這裏，我先不去評論那幅所謂風水寶地的好壞，坊間常講「人夾人緣，醫夾醫緣」，我們應當用智慧去分析，不要被一些自我包裝成偶像大師的宣傳所誤導，在網上看到天津有一幢爛尾樓，獲得全球第一最高爛尾樓的稱號，開發商破產了，究竟風水布局上發生了甚麼問題，很值得我們從中學習。

又舉另一個例子，一個展覽的攤位設計，成敗跟其設計有很大關係，講白一點就是布局要按用家的八字五行喜忌來定策略的，有人對此不理不睬，覺得是迷信，不是科學，那就算吧！不要讓任何人消耗你的能量，不要強迫他人醒來，告訴你一個殘酷真相，當你的正念正信超出他人的認知，對方會本能地拒絕，除非他遇上危難無助，才有可能主動地向你請教，但未必完全接受你的指引。玄學雖深，也難救無緣之人。