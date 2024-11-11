娛圈單打︱泰國靚女真係多　睇到粉絲笑呵呵

嗱，本欄不嬲係中泰混血靚女鄺玲玲天字第一號粉絲，將佢帶畀香港人認識嘅「泰國通」胡慧冲，主持嘅最新一輯《冲遊泰國10》現正於82台熱播，當中「玲玲有心事」及「泰國冇問題」環節繼續有玲玲主持。雖然出鏡時間少少，但都足以慰藉香港粉絲嘅心嘞！

鬼咩，今時不同往日，玲玲今年憑GL泰劇《我們的秘密》爆紅全國，企穩當地頂流花旦之列，貴人事忙，聲價百倍，外界都以為佢未必有時間拍攝《冲遊》系列。殊不知玲玲唔止人美心善，仲有情有義，二話不說答應演出，連胡慧冲都高呼感動。

喂，玲玲天仙咁靚，又識講廣東話，你話中港兩地冇人打佢主意至奇啦。果不其然，據聞唔少片商都對玲玲虎視眈眈，希望邀得靚女過江拍戲搶飲頭啖湯，玲玲亦顯得好有興趣。相信不久嘅將來，唔止《冲遊》系列見到佢，大小銀幕都會有佢芳蹤。

話時話，《冲遊》系列除咗有大美人玲玲助陣，近兩輯亦加入不少新面孔，當中最多人談論，莫過於「冬蔭表姐」阿Yen嘞。阿Yen喺泰國出生，媽媽係香港人，能操一口流利廣東話。網民最欣賞阿Yen皮膚白白滑滑，談吐大方得體，甚有賢妻良母Feel，樣子更有啲似林依晨添。

計本欄話齋，既然泰國長期高踞港人最愛旅遊地點三甲，旅遊節目長拍長有，而《冲遊》系列又夠晒盞鬼貼地，兼且有咁多靚女滋潤眼球，不如將節目搬去81台播放，吸納更多觀眾啦。點都好過拍埋晒啲扮有深度、實質冇料到、所謂探討戰爭殘酷嘅綜藝節目，搞到全城聲討吖。