東方日報C1：黎耀祥視帝唔易做　37樓半天吊玩命

即將迎來入行40年的視帝黎耀祥，於新劇內與合作無間的視后胡定欣繼續擦出火花。他形容今次角色性格與本身相似，一樣隨遇而安，即使做足一世「低級演員」亦會自得其樂。驀然回首自己的演藝路，他坦言投入演戲根本「冇嘢唔得」，且試過被吊出37樓半空，玩命地只為完成一個鏡頭的拍攝！

黎耀祥於無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》內扮演「柴十七」一角，不少劇迷對角色名字產生好奇，他為大家解開疑團：「呢個名同『柴九』係冇關係嘅，但好有深度，源自易經81數理，意思係隨遇而安，堅定不移及勇往直前，其中隨遇而安同我本身性格相似。」他表示今次最難忘全劇於內地作實景拍攝，與女主角胡定欣屢次合作尤見默契，對於外界指對方的演繹與鄧萃雯異曲同工，他即為對方發聲：「其實邊度似啫？大家耐心睇，細味吓就知嘞！」談到今次籌拍過程當初深受疫情影響，前後橫跨足足5年，他承認：「如果當年開鏡嘅話，可能好多嘢都會唔同，不過我就多咗啲人生閱歷，容易啲理解呢個複雜嘅劇本。」

「自己咁嘅衰樣點會紅？」

性格隨緣的祥仔自言本身大志欠奉，驀然回首當初決定入行，心態只是「唔係諗住紅，而係諗住做到死嗰日」﹕「當年中學畢業入無綫做文員，諗住安安穩穩過埋呢一世，但際遇嘅嘢真係好得意，要發生嘅自自然然就會發生。訓練班出嚟覺得自己咁嘅衰樣點會紅吖？當年梁朝偉、苗僑偉同劉青雲呢啲做緊主角呀，不過做低級文員得1,800蚊月薪，做演員有3,000蚊喎，仲要返工做自己鍾意做嘅事，即使一世做低級演員，我都冇嘢輸㗎！」

直到今時今日，祥仔形容自己性格依然害怕陌生環境，甚至有點社恐，幸而不停的「角色扮演」，覓得一個很好的保護殼：「即係可能現實生活中我都喺度扮演緊黎耀祥㗎！（邊個先係真正嘅你？）喺屋企囉，唔係點講嘢嘅時候。好彩拍戲時我係冇嘢唔得嘅，真係好少拒絕監製嘅要求，記得當年我同郭晉安拍《謎情家族》，最尾嗰場戲我哋喺37樓拍，佢哋問吊我出去得唔得，我答點解唔得？所有嘢好臨時咁決定，連威吔都好土炮，驚斷就喺欄杆加塊紙皮石咋。（好驚？）入咗戲唔會諗呢啲嘢，過咗去就唔記得嘞！」

談到近年刻意減產，一年只拍一部劇，祥仔指有計劃想留多點時間去學習生活：「做咗咁多年演員，真係冇乜私人時間㗎，好難靜心咁去做番自己，同埋了解吓黎耀祥到底係點樣嘅一個人。（知未？）慢慢搵到嘞，依家得閒會去吓旅行、搵吓書睇。（係咪繼續永不言休？）個世界唔同咗嘞，電視唔係唯一嘅娛樂，坦白講如果我一直只係配角嘅話，可能可以咁樣一世，但依家唔係我話想演就得，都要睇吓跟住嘅機會，我都唔知下一步點行㗎，都係嗰句隨緣啦！」

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