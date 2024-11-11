歐洲音樂錄影帶頒獎禮舉行　Rita Ora任主持哭別舊拍檔Liam Payne

國際樂壇盛事《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）去年因以巴戰火而首度取消舉行，事隔1年，EMA昨日於英國曼徹斯特復辦。再度擔任主持一職的英國天后Rita Ora全晚換了10套衫儼如個人演唱會。

今年在頒獎禮即將完畢時加插了一個悼念環節，向上月中於阿根庭一酒店墮樓身亡的One Direction成員Liam Payne致敬。曾與Liam合作過的Rita負責悼念環節，她穿上全黑打扮台上發言。她形容Liam是她認識的人其中一位「最善良的人」，總會第一個出來盡能力去幫助別人。她提及亡友時顯得傷心一度落淚說：「我只想花這個時刻來記着一個對我們非常非常親愛的人。我們最近失去了他，而他是ＭTV世界及我的世界一個很大的部分。他每次出現都帶給別人很多歡樂。」

而今屆EMA賽果方面，獲7項最多提名的美國流行天后Taylor Swift不負眾望勇奪最佳音樂錄影帶、最佳現場演出、最佳美國歌手及最佳歌手4獎，由於她正準備下周舉行的北美演唱會而未能親自領獎，不過現場亦有播出她預錄片段答謝樂迷。此外，美國天后Ariana Grande就獲最佳流行歌手。而韓國女團BLACK PINK成員Lisa則連奪最龐大粉絲與最佳合唱兩獎。另一韓國女團LE SSERAFIM亦獲最佳推介獎，她們有出席EMA並擔任表演嘉賓。

另方面，Taylor昨日身在美國堪薩斯繼續觀賞美式足球明星男友Travis Kelce出賽，同行還有她的父母。她們抵達時即被大批記者包圍。她的保安即時大聲呼喝眾記者退後，而Taylor亦隨即禮貌地幫口開聲請求眾記者退後一點，並進入貴賓廂觀看球賽。