鍾麗淇大女脫下助行器無力向前　堅強意志超勵志

歌手何雁詩和老公鄭俊弘(Fred)帶患上「天使綜合症」的囝囝遠赴美國接受治療,Fred將逗留至近年尾才返港,兩夫婦為改變兒子的未來而努力。而另一位偉大媽咪鍾麗淇就在社交網發布令人鼓舞的影片,其患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」的大女Isabella,參加學校運動會時,可以脫助行器,靠自己企起身,沿途扶住旁人闊步向前行。鍾麗淇感動留言稱:「呢個就係自己努力同堅強嘅動力,喺生活上遇到困難,好容易講『I can’t do this, it’s so hard(我做不到,這太難了)』,只要有希望、毅力、精神同身體上嘅鼓勵訓練,就會實現一啲看似不可能嘅目標。」她又說見到Isabella堅強意志,身體同精神變得強大,笑容洋溢着快樂而開心,亦因女兒無止境的學習同耐力,也給媽媽上很多課。

鍾麗淇的女兒Isabella於6個月大時,被診斷患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,患者四肢無力,不能自行走路,缺乏自理能力、發展遲緩,更被醫生診斷活不過2歲,不過有媽媽陪伴接受治療及於家人悉心照顧下,Isabella已13歲,雖然要用助行器,但一樣快樂成長。