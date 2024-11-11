鍾麗淇大女脫下助行器無力向前　堅強意志超勵志

歌手何雁詩和老公鄭俊弘（Fred）帶患上「天使綜合症」的囝囝遠赴美國接受治療，Fred將逗留至近年尾才返港，兩夫婦為改變兒子的未來而努力。而另一位偉大媽咪鍾麗淇就在社交網發布令人鼓舞的影片，其患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」的大女Isabella，參加學校運動會時，可以脫助行器，靠自己企起身，沿途扶住旁人闊步向前行。鍾麗淇感動留言稱：「呢個就係自己努力同堅強嘅動力，喺生活上遇到困難，好容易講『I can’t do this, it’s so hard（我做不到，這太難了）』，只要有希望、毅力、精神同身體上嘅鼓勵訓練，就會實現一啲看似不可能嘅目標。」她又說見到Isabella堅強意志，身體同精神變得強大，笑容洋溢着快樂而開心，亦因女兒無止境的學習同耐力，也給媽媽上很多課。

鍾麗淇的女兒Isabella於6個月大時，被診斷患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，患者四肢無力，不能自行走路，缺乏自理能力、發展遲緩，更被醫生診斷活不過2歲，不過有媽媽陪伴接受治療及於家人悉心照顧下，Isabella已13歲，雖然要用助行器，但一樣快樂成長。