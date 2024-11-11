YS偶像班學生為港爭光　赴韓國參加《Asia Model Festival》獲關注

【特約報道】由韓國文化體育觀光部主辦的國際模界年度盛事《Asia Model Festival》日前在韓國舉行，聚集全亞洲的模特、時尚和美容相關產業的人材。近數年我常為了這盛事要來往香港及韓國兩地開會，尤其今屆我和韓國社長Yong Heo特別緊張，因YS韓國偶像學院香港分校的學生被大會邀請，親赴韓國在今次盛事中表演，為港爭光！

代表香港去韓國參與盛會的，是《ACE TALENT演藝模特大賽》中獲獎的YS香港分校偶像班的學生，包括出道班的Natalia、Megan、Heicus及Eunice，還有在韓國總校受訓的師姐兼孖妹組合JJBABY及ACE娛樂藝人Lenna T.都有參與。他們在兩大重點環節中，和其他來自澳洲、日本及韓國等地的模特新星，演繹民族服裝及韓國本地設計師的服裝。

YS香港分校的學生超水準的表現，即引起韓國媒體注意，更獲大會頒發嘉許狀。當日更有韓國媒體主動邀請YS學生們參加短片比賽，大跳BLACK PINK Rosé熱爆全球的歌曲《APT.》，學生們更起哄說要跟社長Yong Heo一起跳，社長即答允落場，場面有趣。

YS學生們在來自韓國的BLACK PINK、GD､IU等巨星的星級名師指導下，投入認真的學習舞蹈、歌唱、Catwalk及禮儀，他們絕不是抱着玩樂心態。如家族經營鋼鐵業的Heicus，特意從香港，去韓國首爾的YS總校上出道班，對於代表香港參與盛事，他說是非常難能可貴的人生經驗：「雖然行程好忙好辛苦，但係都好值得，因為估唔到可以踏足呢個亞洲舞台！」

另一位學生Eunice說本身性格內向，自從來成為YS上課後，變得開朗活潑，培養自信心及勇氣：「今次嚟韓國表演係好開心難忘，期間都有一個小插曲，就係個妝初時我唔係咁適應，好彩社長好快協調溝通，成功解決。」

坊間很多演藝及模特訓練課程，但很少提供正統訓練及一展所長的平台。YS香港分校的學生一直有很多被邀請演出的機會，包括早前獲韓國國際學校邀請表演外，他們更在全國直播並有過千萬人收看的國慶活動中表演K-POP舞。